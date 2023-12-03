Однак влада наголошує, що нічого аномального у захворюваності не фіксують. Це звичайний періодичний спалах.

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Поширення захворюваності

Рядом краї Євразійського континенту, такими як Китай, Данія, Франція та Нідерланди нещодавно повідомили про розповсюдження пневмонії у дітей, пов’язаної з бактерією Mycoplasma pneumoniae. Також відомо про зростання захворюваності в одному з округів Огайо.

Ця бактерія викликає спалахи раз у один-три роки, тому не дивно, що хворобу зафіксували зараз. Це звичайне сезонне зростання, не зафіксовано нічого нетипового. Якщо говорити про США, то захворювань востаннє фіксували у часи до коронавірусу.

Ми очікуємо, що деякі сезони будуть гіршими за інші щодо інфекції Mycoplasma, і, звичайно, здається, що в США та Європі цей рік може бути гіршим, ніж інші роки,

– зазначив дитячий інфекціоніст Бадді Кріч.

Попри спалах, ця хвороба вже знайома лікарям – вона спричиняє кашель з легкою лихорадкою та головним болем. Іноді можуть виникати висипання на тілі.

Однак на фоні зростання захворюваності на респіраторні захворювання в Китаї, сенатори США закликають заборонити авіасполучення з цією країною. У адміністрації Байдена наголосили, що попри подібні заяви, у Піднебесній фіксується звичайний сезонний спалах.

Нічого незвичайного не відбувається... Наразі немає жодних ознак того, що є сполучною ланкою між людьми, які звертаються за допомогою до відділення невідкладної допомоги США, та спалахом респіраторних захворювань у Китаї,

– повідомив Білий дім.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що твердження про спалах невідомої хвороби у КНР є зловмисними вигадками.

Спалах у Китаї: що відомо

Через те, що COVID-19 поширювався подібним чином, Всесвітня організація охорони здоров'я відкрито вимагала від китайської влади детального огляду ситуації. За словами Міністерства охорони здоровʼя КНР, ніяких нових інфекцій в країні не виявили.

У структурі переконують, що це класичний набір осінньо-зимових застуд – грип, риновіруси, респіраторно-синцитіальний вірус людини. Випадків переповнення лікарень не зафіксовано, це лише чутки. Причиною спалаху називають скасування обмежень, які встановили через пандемію.