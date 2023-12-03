Це підтвердив аналіз клінічних тестів, які представила британська компанією Еargym, як спеціалізується на здоров'ї слухової системи. Результати дослідження дійсно насторожують, проблеми зі слухом унаслідок прослуховування гучної музики називають "кризою, що назріває".

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Деталі дослідження

Воно охоплює понад 1 000 людей у Великій Британії у віці від 16 до 35 років, опитування проводили у період з червня по жовтень 2023 року.

Вчені виявили, що 49% людей мали "нижчий за нормальний" рівень слуху, що вплинуло на якість їхнього життя.

Ба більше, близько чверті людей віком до 35 років втратили слух, а ще двоє з п'яти мали "ймовірну" втрату слуху, згідно з аналізом клінічних тестів.

"Лише 40% не мали жодних ознак втрати слуху, а у решти діагноз був не визначений", – ідеться у повідомленні.

Як тестували учасників

Люди, які були залучені у дослідження, також проходили тест "мова в шумі". Суть експерименту полягала в тому, що учасники мали визначити три цифри на фоні шуму з різною гучністю, щоб оцінити співвідношення сигнал/шум.

Вчені зазначили, що погіршення слуху у молодих людей здебільшого пов'язане з "небезпечно гучним прослуховуванням", а також з "шумом міського середовища" від будівництва, доріг, поїздів або метро.

Використання навушників є досить популярним. Люди схильні слухати музику трохи голосніше, ніж слід, і не робити достатньо перерв. У нашому вусі близько 18 000 волоскових клітин, і ті, які пошкоджуються, не мають здатності до відновлення,

– зауважила Аманда Філпотт, колишня керівниця служби охорони здоров'я Великої Британії.

Який вихід

Учені пропонують людям дотримуватися правила 60/60, тобто слухати музику на 60% гучності і не більше 60 хвилин на день.