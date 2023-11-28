Відповідь китайської влади на запит ВООЗ

За словами Міністерства охорони здоровʼя КНР, ніяких нових інфекцій в країні не виявили. А у підвищеній захворюваності громадян Китаю, за словами відомства, винні грип, риновіруси, респіраторно-синцитіальний вірус людини (РСВ, HRSV) та мікоплазма пневмонії. Іншими словами, класичний набір осінньо-зимових застуд.

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Що побороти сплеск захворюваності МОЗ Китаю звернулося до місцевих влад з пропозицією відкрити додаткові тимчасові лікарні та зосередитися на вакцинації громадян від сезонних інфекцій. Це рішення отримало підтримку від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з офіційною статистикою, не було зареєстровано випадків переповнення лікарень або відмови від прийняття пацієнтів, ці повідомлення влада називає непідтвердженими чутками. Але сильний приріст навантаження на систему охорони здоров'я китайські урядовці визнали.

Чому відбувся спалах

Справжні причини сплеску захворюваності поки що назвати складно, є лише підозри. Китайські медики вважають, що в усьому виною скасування коронавірусних обмежень. Річ у тому, що зима 2023 року – перший за довгий час сезон інфекцій, який країна проводить не в локдаунах.

Тому знизилася і поширюваність грипу з іншими респіраторними захворюваннями, адже вони передаються тим самим шляхом. А як тільки обмежувальні заходи послабили, перший сезон холодів виявився родючим ґрунтом для старої, доброї застуди всіх сортів і видів.

Чому ВООЗ зробила публічний запит

Всесвітня організація охорони здоров'я уважно стежить за епідеміологічною ситуацією у світі та регулярно запитує докладні дані у всіх підозрілих випадках. Однак публічно це робиться вкрай рідко, зазвичай процедура має рутинний характер і відбувається внутрішніми каналами: ВООЗ безпосередньо звертається до Міністерства охорони здоров'я країни, що цікавить.

Можна припустити, що цього разу організація діяла інакше, тому що усі минулі пандемії респіраторних захворювань починалися подібним чином. І так Китай – це країна, з якої почалася і приховувалася минула пандемія. Ймовірно, тому ВООЗ вирішила діяти на випередження.