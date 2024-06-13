Спалах віспи мавп в ПАР

37-річний чоловік помер 10 червня у лікарні в містечку Тембіза. Міністр охорони здоров'я країни Джо Пхаала офіційно підтвердив цю інформацію.

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За словами міністра, четверо інших інфікованих поки що не одужали. Двох з них перевели на "домашню ізоляцію", тоді як інші двоє продовжують лікування в лікарнях. Всі зафіксовані випадки відбулися серед чоловіків віком від 30 до 39 років, які не були за кордоном в країнах з поточними спалахами, що свідчить про місцеву передачу інфекції.

За інформацією Bloomberg, Південна Африка шукає можливості отримати безкоштовні вакцини Imvanex від країн-членів ВООЗ з надлишковими запасами та від міжнародного альянсу Gavi.

Це має відбутися найближчими днями та тижнями. Одна смерть – це занадто багато, особливо від захворювання, яке можна запобігти та контролювати,

– сказав міністр Джо Пхаала.

Наразі в Південній Африці не існує затверджених вакцин чи спеціальних ліків проти віспи мавп, але департамент охорони здоров'я отримав дозвіл на використання антивірусного препарату "Тековірімат" для чотирьох пацієнтів. Міністр закликав громадян звертатися до лікарів при виявленні симптомів віспи мавп для запобігання поширенню інфекції.

Що відомо про віспу мавп

Віспа мавп – це інфекційне захворювання, що викликається вірусом, який належить до роду Orthopoxvirus родини Poxviridae. Ним можна заразитися від інфікованих диких тварин, зокрема мавп і гризунів, або через тісний контакт з інфікованої людиною.

Симптоми віспи мавп. Захворювання зазвичай починається з:

Лихоманки.

Головного болю.

Болю в м'язах.

Болю в спині.

Слабкості.

Збільшених лімфатичних вузлів.

Виникає висип або ураження слизових оболонок, які спочатку є плоскими виразками, що перетворюються на пухирці, наповнені рідиною, а потім висихають і покриваються кіркою.

За даними ВООЗ, тільки за квітень 2024 року у світі підтвердились 528 нових випадків віспи мавп у 27 країнах. Більшість із цих випадків зареєстрували в Америці та Африці. У Європі зафіксували 109 хворих на віспу мавп.