Вспышка оспы обезьян в ЮАР

37-летний мужчина умер 10 июня в больнице в городке Тембиза. Министр здравоохранения страны Джо Пхаала официально подтвердил эту информацию.

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По словам министра, четверо других инфицированных пока не выздоровели. Двух из них перевели на "домашнюю изоляцию", тогда как другие двое продолжают лечение в больницах. Все зафиксированные случаи произошли среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, которые не были за границей в странах с текущими вспышками, что свидетельствует о местной передаче инфекции.

По информации Bloomberg, Южная Африка ищет возможности получить бесплатные вакцины Imvanex от стран-членов ВОЗ с избыточными запасами и от международного альянса Gavi.

Это должно произойти в ближайшие дни и недели. Одна смерть – это слишком много, особенно от заболевания, которое можно предотвратить и контролировать,

– сказал министр Джо Пхаала.

Сейчас в Южной Африке не существует утвержденных вакцин или специальных лекарств против оспы обезьян, но департамент здравоохранения получил разрешение на использование антивирусного препарата "Тековиримат" для четырех пациентов. Министр призвал граждан обращаться к врачам при обнаружении симптомов оспы обезьян для предотвращения распространения инфекции.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который принадлежит к роду Orthopoxvirus семейства Poxviridae. Им можно заразиться от инфицированных диких животных, в частности обезьян и грызунов, или через тесный контакт с инфицированным человеком.

Симптомы оспы обезьян. Заболевание обычно начинается с:

Лихорадки.

Головной боли.

Боли в мышцах.

Боли в спине.

Слабости.

Увеличенных лимфатических узлов.

Возникает сыпь или поражение слизистых оболочек, которые сначала являются плоскими язвами, превращающимися в пузырьки, наполненные жидкостью, а затем высыхают и покрываются коркой.

По данным ВОЗ, только за апрель 2024 года в мире подтвердились 528 новых случаев оспы обезьян в 27 странах. Большинство из этих случаев зарегистрировали в Америке и Африке. В Европе зафиксировали 109 больных оспой обезьян.