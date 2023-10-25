Про епідеміологічну ситуацію в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Відомо, що таку кількість хворих фіксують вперше за 10 останніх років.

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Ситуацію з зараженням перевірять

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що станом на 25 жовтня у лікарнях Вінницької області зафіксовано 84 випадки зараження вірусним гепатитом А. Він додав, що наразі цим питанням вже займаються епідеміологи.

Ми направили до міста Винниці додаткову бригаду епідеміологів з національного рівня, яка має визначити джерело. Ми маємо розуміння, що це буде пов’язано з водним шляхом передачі, але поки це не встановлено і не підтверджено. Проводимо епідеміологічне розслідування,

– розповів Ляшко.

Міністр також звернувся до всіх вінничан і закликав споживати воду з мереж тільки після кип’ятіння або ж вживати перевірену бутильовану воду.

Що відомо про Гепатит А

Гепатит A – це інфекційне захворювання, викликане однойменним вірусом, яке вражає печінку. Окрім гепатиту A, існують також гепатити B, C, D та E. Виявлений у Вінниці тип зазвичай характеризується короткостроковим ураженням печінки, тривалість якого зазвичай не перевищує кількох місяців.

Найрозповсюдженішими способами ураження є заражена вода та їжа. Однак окрім цього вірус може передатися через сексуальний контакт, зокрема анальний та оральний секс, а також через спільне використання ін'єкційних наркотиків.

Варто зазначити, що у деяких випадках людина може не знати про свій діагноз – хвороба протікатиме безсимптомно. Вони виникають на 2 – 5 тижні після зараження і можуть тривати до двох місяців.Варто зазначити, що після одужання людина отримує імунітет від гепатиту А. Також існує вакцина від хвороби.