Для азійців сьорбати – це знак подяки та спосіб сказати, що суп або чай настільки смачний, що неможливо дочекатися, поки він охолоне.

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Сьорбання посилює смак

Вважається, що невелика кількість кисню, що потрапляє разом із чаєм, може розкрити його смак повною мірою. Якщо сьорбнути, напій трохи охолоджується, і рідина в роті покриває і язик, і піднебіння, що дозволяє краще оцінити аромат і смак.

Цю практику також заохочують багато професійних дегустаторів вин та кави, щоб посилити виділення летких ароматів.

В Оксфордському університеті провели дослідження, в якому нагодували 207 західних учасників супами. Їм давали однаковий суп двох різних температур у горнятках або тарілках.

Дослідники виявили, що для учасників суп із горнятка виявився більш насиченим, хоча вони відчували себе сором'язливо, сьорбаючи його.

Крім того, що сьорбання загострює смакові відчуття, воно дозволяє проковтнути суп або чай при вищій температурі, що також може незначно вплинути на смак або навіть в'язкість рідини.

Деяких людей це сильно дратує

Це стан, коли специфічні звуки, наприклад чавкання чи сьорбання, викликають роздратування і тривогу. Мізофонія виникає непередбачувано і з невідомих причин, вона ще не визнана психічним розладом та активно вивчається.

Для полегшення цього стану можна скористатися вушними затичками або навушниками. І попросити людей не видавати таких звуків, бо їх можна контролювати.