Для азиатов прихлебывать – это знак благодарности и способ сказать, что суп или чай настолько вкусен, что невозможно дождаться, пока он остынет.

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Прихлебывание усиливает вкус

Считается, что небольшое количество попадающего вместе с чаем кислорода может раскрыть его вкус в полной мере. Если отхлебнуть, напиток немного охлаждается, и жидкость во рту покрывает и язык, и небо, что позволяет лучше оценить аромат и вкус.

Эту практику также поощряют многие профессиональные дегустаторы вин и кофе, чтобы усилить выделение летучих ароматов.

В Оксфордском университете провели исследование, в котором накормили 207 западных участников супами Им давали одинаковый суп двух разных температур в чашках или тарелках.

Исследователи обнаружили, что для участников суп из чашки оказался более насыщенным, хотя они чувствовали себя стыдливо, отхлебывая его.

Кроме того, что прихлебывание обостряет вкусовые ощущения, оно позволяет проглотить суп или чай при более высокой температуре, что также может незначительно повлиять на вкус или даже вязкость жидкости.

Некоторых людей это сильно раздражает

Это состояние, когда специфические звуки, например чавканье или прихлебывание, вызывают раздражение и тревогу. Мизофония возникает непредсказуемо и по неизвестным причинам, она еще не признана психическим расстройством и активно изучается.

Для облегчения этого состояния можно использовать ушные затычки или наушники. И попросить людей не издавать таких звуков, потому что их можно контролировать.