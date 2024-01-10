Осанка влияет на опорно-двигательный аппарат, кости, мышцы сустава. Если постоянно сутулиться, напрягаются мышцы и риск риска травмирования позвоночника. Небольшое нарушение осанки, когда лопатки или плечи находятся на одном уровне, или когда человек сутулится – это не заболевание.
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Последствия неправильной осанки
Проблемы, связанные с плохой осанкой:
- Головная боль. Из-за сутулости напрягаются мышцы затылка, шеи, верхние части спины и челюсти. Это может давить на нервы и вызывать головные боли или мышечные спазмы.
- Боль в челюсти. Если человек сутулится, его голова наклонена вперед. Поэтому напрягаются мышцы под подбородком и возникают проблемы в области височно-нижнечелюстного сустава и затруднения при открытии рта.
- Боль в спине, плечах и шее. Он может быть хроническим и снижающим качество жизни.
- Недержание мочи. Сутулость увеличивает давление в животе и мочевом пузыре. Поэтому плохая осанка способствует стрессовому недержанию, когда у человека выделяется немного мочи, если он смеется или кашляет.
- Закреп. Когда человек сутулится, сидя на унитазе, а его колени находятся ниже бедра, это может спровоцировать запор.
- Изжога. Неправильная осанка может вызвать изжогу после еды через кислотный рефлюкс, когда кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод.
- Усталость и проблемы с дыханием. Сутулость давит на грудную клетку и сдавливает диафрагму. Из-за этого уменьшается объем легких, что приводит к поверхностному или затруднённому дыханию, усталости и недостатку энергии и может влиять на общую работоспособность.
Правильная осанка снимает напряжение суставов и мышц и предотвращает появление боли. Чтобы улучшить осанку, нужно следить за позой и движениями. Если вы долго работаете сидя, старайтесь почаще менять положение. Делайте перерывы, а если позволяет время и место, разминайтесь, чтобы снять мышечное напряжение.
Как предотвратить искривление позвоночника
Делайте регулярные физические упражнения, чтобы укрепить спину и быть гибким. Подойдут плавание, бег, ходьба, йога.
Напоминать себе, что нужно поддерживать спину и не сутулиться. Звучит очень легко, но можно хотя бы попробовать. Как вариант, наклейте наклейку на экран компьютера на работе и на зеркало дома.
Или можно установить специальную программу с таймером. К примеру, расширение Limber. Каждые 10 минут будет подавать сигнал о том, что нужно выпрямить спину. А приложение Simply Align напомнит, что пора поднять голову выше экрана смартфона.