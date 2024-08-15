У ході нового дослідження вчені з Ізраїлю з'ясували, як саме УФ-В впливає на організм мишей та людей. УФ-В є одним із компонентів сонячного світла, що доходить до поверхні Землі.

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Дослідження на мишах

У початковій фазі дослідження було встановлено, що УФ впливає на поведінку мишей. У самок спостерігалося збільшення вироблення статевих гормонів, збільшення яєчників та подовження періоду спарювання. Обидві статі мали вищий інтерес до взаємодії.

Для подальшого вивчення впливу УФ-В на тваринах використали генетично модифікованих мишей, яких позбавили гена, що відповідає за реакцію шкіри на УФ-В. При відсутності цього гена ультрафіолетове випромінювання не мало стимулюючого ефекту. Це дозволило дослідникам дійти висновку, що вплив УФ-В пов'язаний передусім з впливом на шкіру.

Дослідження на людях

У кінцевій частині дослідження взяли участь 32 особи. До і після впливу УФ-В вони заповнювали анкети щодо сексуального потягу та агресії. Після опромінення вчені зафіксували посилення романтичних настроїв учасників, а також невелике підвищення агресії у чоловіків.

Подібні результати отримали й в експерименті, де учасників просили уникати сонячного світла протягом двох днів, а потім провести 25 хвилин на сонці. Аналізи крові показали підвищення рівня статевих гормонів після засмаги.

Автори роботи висловлюють припущення, що в майбутньому УФ-В може знайти застосування в терапії людей з дефіцитом статевих гормонів, але для цього будуть потрібні додаткові дослідження.