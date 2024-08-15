Зокрема, учені виявили, що надавати захист може бура морська водорість Ecklonia cava. На її основі дослідники планують розробити революційне лікування. Результати дослідження опубліковали в журналі Nutrients

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Хвороба Паркінсона надто швидко поширюється

і збільшенням тривалості життя населення кількість пацієнтів із хворобою Паркінсона стрімко зростає. Наразі за різними оцінками, у світі майже 10 мільйонів осіб страждають на цю недугу.

Причиною захворювання є пошкодження нейронів, що викликане надмірним утворенням активних форм кисню. Тож науковці уже давно намагались знайти рішення, яке б допомогло пригнічувати ці активні форми кисню, аби вони не чинили настільки руйнівний вплив на дофамінергічні нейрони.

Наразі лікування не існує – чи є перспектива

Досі медична сфера пропонувала хворим лише симптоматичне лікування. Однак група японських дослідників підтвердила ефективність поліфенолів з Ecklonia cava — морських водоростей у профілактиці хвороби Паркінсона.

Учені виявили, що антиоксиданти, які містяться у водоростях, можуть поліпшити рухову функцію у мишей з моделлю хвороби Паркінсона.

Результати дослідження

Тваринам щодня вводили антиоксиданти упродовж 7 днів, а потім вводили ротенон (природну сполуку з коренів рослин). Учені зафіксували відновлення рухової функції, зниженої під дією ротенону.

Також було виявлено поліпшення моторної функції кишківника і структури слизової оболонки товстої кишки у гризунів. А клітинні експерименти підтвердили, що антиоксиданти з Ecklonia cava взаємодіють з біохімічними процесами, що своєю чергою запобігало утворенню активних форм кисню, які сприяють загибелі нейронів. Власне те, чого намагались досягти учені.

Перспектива відкриття

Учені припустили, що антиоксиданти Ecklonia cava можуть зменшити ушкодження нейронів, активуючи фермент AMPK та пригнічуючи вироблення активних форм кисню. Тож, вони продовжать масштабувати дослідження, аби встановити зв'язок.

Імовірно, Ecklonia cava має усі шанси стати ефективним компонентом препаратів для профілактики хвороби Паркінсона.