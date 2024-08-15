В ходе нового исследования ученые из Израиля выяснили, как именно УФ-В влияет на организм мышей и людей. УФ-В является одним из компонентов солнечного света, доходящего до поверхности Земли.

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Исследование на мышах

В начальной фазе исследования было установлено, что УФ влияет на поведение мышей. У самок наблюдалось увеличение выработки половых гормонов, увеличение яичников и удлинение периода спаривания. Оба пола имели более высокий интерес к взаимодействию.

Для дальнейшего изучения влияния УФ-В на животных использовали генетически модифицированных мышей, которых лишили гена, отвечающего за реакцию кожи на УФ-В. При отсутствии этого гена ультрафиолетовое излучение не имело стимулирующего эффекта. Это позволило исследователям прийти к выводу, что воздействие УФ-В связано прежде всего с воздействием на кожу.

Исследование на людях

В конечной части исследования приняли участие 32 человека. До и после воздействия УФ-В они заполняли анкеты по сексуальному влечению и агрессии. После облучения ученые зафиксировали усиление романтических настроений участников, а также небольшое повышение агрессии у мужчин.

Подобные результаты получили и в эксперименте, где участников просили избегать солнечного света в течение двух дней, а затем провести 25 минут на солнце. Анализы крови показали повышение уровня половых гормонов после загара.

Авторы работы высказывают предположение, что в будущем УФ-В может найти применение в терапии людей с дефицитом половых гормонов, но для этого потребуются дополнительные исследования.