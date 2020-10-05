Донедавна, головним атрибутом радянських саун були соляні кімнати. Нині вони залишилися популярні не тільки в Україні, Росії, але і в Європі. Соляні кімнати рекомендують відвідувати не тільки дорослим, а й дітям.

В рекламних буклетах йдеться, що вони допомагають при бронхіті, астмі, звичайній застуді та навіть зміцнюють імунітет, пише cuprum.

Також на тему: Чому не варто ходити в дельфінарії та вестись на ефективність терапій зі ссавцями​

Невже, соляні печери такі корисні

Соляні печери виглядають, як сольові кімнати: стіни покриті сіллю, яка насичує повітря. Вони були популярними довгий час, але науковці звернули на них увагу зовсім недавно.

Прихильники такого нетрадиційного лікування переконані, що сіль, яку ви вдихаєте у печері вбиває мікроорганізми у легенях, зменшує запалення та кількість слизу. Вони також вірять, що такі процедури можуть знищити мікроорганізми, які викликають хвороби шкіри.

Але, жодного наукового підґрунтя ці твердження не мають і базуються лише на особистому досвіді людей.

Тому американська асоціація легень наголошує, що результати досліджень показують неефективність та небезпечність такої терапії. Тому що теплі сольові кімнати є ідеальним середовищем для розповсюдження різноманітних бактерій.



На жаль, соляні печери нічого не лікують / Фото openbusiness

А американський фонд по боротьбі з астмою та алергією, повідомляє, що соляні кімнати можуть погіршити стан у людини з такою хворобою, оскільки вдихання концентрованих солей подразнює дихальні шляхи, викликаючи кашель та поява слизу.

У деяких країнах медики попереджають, що соляні печери можуть мати негативні наслідки. Дуже часто, сольові кристалики викликають звуження бронхів. Також небезпека у тому, що хворі на астму перестають приймати ліки та покладаються на галотерапію (лікування сіллю). Але для контролю симптомів астми необхідні препарати тривалої дії.

В цілому, якщо ви хочете круто відпочити та зняти стрес, соляні печери вам можуть в цьому допомогти. У них прохолодно, спокійно і можна помріяти. Але жодне захворювання вони вам не вилікують і можуть навіть погіршити його перебіг.

Користь морського повітря

Практика оздоровлення на морських узбережжях існує значно давніше, ніж традиція пляжного відпочинку.

Британські вчені опублікували дослідження, автори якого відстежували вплив океанічного повітря на серферів. Дослідження тривало 48 тижнів і допомогло з’ясувати, що солоне повітря допомагає покращити функції легенів. Ще одне британське дослідження показало, що океанічне повітря має терапевтичні якості та здатне зменшити симптоми захворювання дихальних шляхів.



Морське повітря корисне для вашого здоров'я / Фото unsplash

Не секрет, що дихальні практики прекрасний спосіб зняти напругу, стрес та позбутись депресивних настроїв. Тож, не дивно, що дихання морським повітрям має терапевтичний ефект, адже окрім безпосередньо усвідомленого процесу дихання, морська свіжість, шум хвиль та приємна солоність – є прекрасним оздоровчим коктейлем.