До недавнего времени, главным атрибутом советских саун были соляные комнаты. Сейчас они остались популярны не только в России, но и в Европе. Соляные комнаты рекомендуют посещать не только взрослым, но и детям.

В рекламных буклетах говорится, что они помогают при бронхите, астме, обычной простуде и даже укрепляют иммунитет, пишет cuprum.

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Неужели, соляные пещеры так полезны

Соляные пещеры выглядят, как солевые комнаты: стены покрыты солью, которая насыщает воздух. Они были популярными долгое время, но ученые обратили на них внимание совсем недавно.

Сторонники такого нетрадиционного лечения убеждены, что соль, которую вы вдыхаете в пещере убивает микроорганизмы в легких, уменьшает воспаление и количество слизи. Они также верят, что такие процедуры могут уничтожить микроорганизмы, которые вызывают болезни кожи.

Но никакой научной подоплеки эти утверждения не имеют и базируются лишь на личном опыте людей.

Поэтому американская ассоциация легких отмечает, что результаты исследований показывают неэффективность и опасность такой терапии. Потому что теплые солевые комнаты являются идеальной средой для распространения различных бактерий.



К сожалению, соляные пещеры ничего не лечат / Фото openbusiness

А американский фонд по борьбе с астмой и аллергией, сообщает, что соляные комнаты могут ухудшить состояние человека с такой болезнью, поскольку вдыхание концентрированных солей раздражает дыхательные пути, вызывая кашель и появление мокроты.

В некоторых странах медики предупреждают, что соляные пещеры могут иметь негативные последствия. Очень часто, солевые кристаллики вызывают сужение бронхов. Также опасность в том, что больные астмой перестают принимать лекарства и полагаются на галотерапии (лечение солью). Но для контроля симптомов астмы необходимы препараты длительного действия.

В целом, если вы хотите круто отдохнуть и снять стресс, соляные пещеры вам могут в этом помочь. В них прохладно, спокойно и можно помечтать. Но ни одно заболевание они вам не вылечат и могут даже усугубить его течение.

Польза морского воздуха

Практика оздоровления на морских побережьях существует значительно дольше, чем традиция пляжного отдыха.

Британские ученые опубликовали исследование, авторы которого отслеживали влияние океанического воздуха на серферов. Исследование длилось 48 недель и помогло выяснить, что соленый воздух помогает улучшить функции легких.

Еще одно британское исследование показало, что океанический воздух обладает терапевтическими качествами и способен уменьшить симптомы заболевания дыхательных путей.



Морской воздух полезен для вашего здоровья / Фото unsplash

Не секрет, что дыхательные практики прекрасный способ снять напряжение, стресс и избавиться от депрессивных настроений. Поэтому, не удивительно, что дыхание морским воздухом имеет терапевтический эффект, ведь кроме непосредственно осознанного процесса дыхания, морская свежесть, шум волн и приятная соленость – является прекрасным оздоровительным коктейлем.