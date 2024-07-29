Про це повідомила Оксана Сухорукова, керівниця департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України.

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Заходи щодо протидії ПТСР у військових

За прогнозами Міноборони, частка ПТСР серед військовослужбовців продовжить зростати, тому відомство активно розробляє систему для психологічної підтримки та допомоги цій категорії людей.

Оксана Сухорукова акцентувала на необхідності надання психологічної допомоги військовим на різних етапах їхньої служби, визначивши чотири ключові стадії психологічної підтримки:

Самодопомога або допомога заснована на принципі "рівний – рівному";

Кризові інтервенції;

Психологічні пункти розвитку, розташовані на безпечній відстані від лінії фронту;

Довготривала психологічна підтримка.

Також особлива увага надається підтримці тих військових, які повернулись з полону, а також їхнім сім'ям, додала Сухорукова.

Ми зобов'язані підтримати родини на всьому цьому шляху: від моменту отримання повідомлення про те, що їхній близький зник безвісти, у пошуку, в очікуваннях і до його звільнення,

– розповіла очільниця Департаменту охорони здоровʼя МОУ.

Що відомо про ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це тривожний розлад, який спричинений стресовою подією. Люди з ПТСР відчувають інтенсивні тривожні думки та почуття, пов'язані з пережитим, які зберігаються протягом тривалого часу після травмуючої події.

Вони можуть знову переживати подію у вигляді спогадів або кошмарів. Люди з ПТСР можуть уникати ситуацій або людей, які нагадують їм про подію. У будь-якої людини може розвинутись посттравматичний стресовий розлад, якщо вона пережила подію, пов'язану з загрозою смерті, серйозною травмою або сексуалізованим насильством.