Лікарі рекомендують підліткам та молодим людям спати 8 – 9 годин на добу, але багато студентів сплять набагато менше, та ще й нерегулярно, вхоплюючи пів години відпочинку прямо під час занять.

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Нове дослідження сну

Щоб оцінити, як тривалість сну впливає якість навчання, група дослідників з кількох наукових центрів США використовували трекери сну. Вчені зібрали дані у 600 першокурсників і оцінювали їхню успішність.

Раніше експерименти на тваринах показали, що сон відіграє важливу роль у закріпленні денних спогадів. Порушення нормального режиму нічного відпочинку веде до того, що засвоєні знання стираються з пам'яті. Першокурсники, які брали участь у дослідженні, спали набагато менше за рекомендовану норму – в середньому близько 6,5 години. Але їхні оцінки наприкінці семестру залишалися більш-менш високими.

Брак сну зменшує успішність

Розподіливши студентів на групи за кількістю годин їхнього сну та підрахувавши середню підсумкову оцінку в кожній групі, вчені виявили, що чим більше студенти спали, тим краще були їх підсумкові оцінки. Ефект, нехай і незначний (у тих, хто в середньому спав на годину більше, підсумкова оцінка була на 0,07 бала вища) однаково поширювався на студентів трьох навчальних закладів і не залежав від успішності в школі, раси та статі учня, а також рівня навчального навантаження у конкретному університеті.

Іншими словами, попри поширене серед студентів переконання, що витрачати ніч на сон – це надто нудно, результати дослідження доводять: нехтування нормальним відпочинком може негативно вплинути на загальну успішність і знизити підсумкові оцінки.