Станом на 26 червня в Україні понад 41 тисяча людей заразились коронавірусом. Однак насправді ця цифра може бути набагато більшою.

Ексміністр економіки Тимофій Милованов, посилаючись на дослідження Київської школи економіки (KSE), в ефірі 24 каналу сказав, що реально в Україні на коронавірус захворіли 150 тисяч людей.

До слова Восени в Україні можуть посилити карантин за будь-якого сценарію, – експерт

"Друга хвиля спалаху в Україні є, вона почалась після того, як почали знімати обмеження. Інкубаційний період складає десь 2 тижні. Перші обмеження почали знімати 11 травня і якщо додати 2 – 3 тижні і кілька тижнів на тестування, то ми бачимо що вже зараз в нас є рекорди", – пояснив він.

За його словами, Україні перебуває в жовтому сценарію.

Жовтий сценарій означає, що посилення карантину може повернутися в липні або вересні, але потрібно цього очікувати,

– зазначив ексміністр.