Сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине: исследование KSE
По состоянию на 26 июня в Украине более 41 тысячи человек заразились коронавирусом. Однако на самом деле цифра эта может быть гораздо больше.
Экс-министр экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на исследование Киевской школы экономики (KSE), в эфире 24 канала сказал, что реально в Украине коронавирусом заболели 150 тысяч человек.
К слову Осенью в Украине могут усилить карантин при любом сценарии, – эксперт
"Вторая волна вспышки в Украине, она началась после того, как начали снимать ограничения. Инкубационный период составляет где-то 2 недели. Первые ограничения начали снимать 11 мая и если добавить 2 – 3 недели и несколько недель на тестирование, то мы видим уже сейчас у нас рекорды", – объяснил он.
По его словам, Украина находится в желтом сценарии.
Желтый сецнарий значит, что усиление карантина может вернуться в июле или сентябре, но нужно этого ожидать,
– отметил экс-министр.
Комментарий Тимофея Милованова: смотрите видео