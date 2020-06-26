По состоянию на 26 июня в Украине более 41 тысячи человек заразились коронавирусом. Однако на самом деле цифра эта может быть гораздо больше.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на исследование Киевской школы экономики (KSE), в эфире 24 канала сказал, что реально в Украине коронавирусом заболели 150 тысяч человек.

К слову Осенью в Украине могут усилить карантин при любом сценарии, – эксперт

"Вторая волна вспышки в Украине, она началась после того, как начали снимать ограничения. Инкубационный период составляет где-то 2 недели. Первые ограничения начали снимать 11 мая и если добавить 2 – 3 недели и несколько недель на тестирование, то мы видим уже сейчас у нас рекорды", – объяснил он.

По его словам, Украина находится в желтом сценарии.

Желтый сецнарий значит, что усиление карантина может вернуться в июле или сентябре, но нужно этого ожидать,

– отметил экс-министр.

Справка. Модель KSE имеет три сценария развития эпидемии – желтый (умеренный), черный (пессимистический) и зеленый (оптимистический).

Комментарий Тимофея Милованова: смотрите видео