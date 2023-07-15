Втім, ймовірно, ви трохи розчаруєтеся, коли дізнаєтеся, що статевий акт не спалює стільки калорій, як вам би того хотілося.

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Доведено. Секс прирівнюється до легких чи помірних фізичних вправ. У ході досліджень вчені змогли визначити середню кількість калорій, спалених під час сексу, і це менше, ніж при пробіжці чи відвідуванні тренажерного залу.

Втім, усе залежить від того, наскільки динамічним є ваш секс, наскільки ви є залученими й активними у процесі.

Спершу трохи про користь сексу

Секс особливо ефективний для циркуляції крові та викиду ендорфінів. Саме тому ви почуваєтесь щасливими і розслабленими після зближення. Однак коли справа доходить до спалювання калорій, це залежить від вашої ваги та тривалості процесу. Втім, заради справедливості зауважимо, що так само і при фізичних вправах.

Скільки калорій можна спалити під час сексу

Жінки можуть спалити 69 калорій під час одного "раунду" (25 хвилин). Зауважте, вчені виявили, що частота серцевих скорочень, споживання кисню та кров'яний тиск були вищими при оргазмі, що еквівалентно помірному тренуванню.

Вчені також зіставили спалювання калорій між учасниками після 30-хвилинного бігу на біговій доріжці, і жінки, як правило, спалювали близько 213 калорій, тому так, біг, очевидно, набагато більше схожий на тренування в аналогічні часові рамки.

Калькулятор британського агентства FROM MARS показує, у яких позах спалюється найбільше калорій.



Скільки калорій можна витратити під час різних поз у сексі / Інфографіка FROM MARS