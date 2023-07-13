Скільки має бути сексу

Відповідь начебто була отримана у 2015 році. Тоді було оприлюднено масштабне дослідження, у якому взяли участь понад 30 тисяч людей. З'ясувалося, що пари, які займалися сексом хоча б раз на тиждень, були щасливішими за тих, у кого ця подія траплялася рідше.

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Що цікаво: ті, хто займався сексом частіше за раз на тиждень, не ставали від цього ще щасливішими. Виходить, що норма це раз на сім днів.

На цьому можна було б зупинитися, якби не інше велике дослідження, опубліковане роком раніше. Згідно з його результатами, відсоток щасливих людей серед тих, хто кохався 2 – 3 рази на тиждень, все-таки був вищим, ніж серед тих, у кого секс був раз на тиждень.На думку експертів, такі суперечливі дані можуть говорити, що загальної норми в сексі взагалі не існує.

Ця теза підтверджує ще одне недавнє дослідження. У його ході половину випробуваних пар попросили займатися сексом вдвічі частіше, ніж зазвичай. Але щасливішими вони від цього не стали. Навпаки, у цих людей знизилося лібідо, вони стали отримувати менше насолоди від близькості.

Головне – задоволення

Який висновок? Займайтеся сексом стільки, скільки хочеться вам та вашому партнеру. Тільки так можна визначити власну норму. Хоча згодом і вона може змінитись.

З упевненістю можна сказати одне: секс має приносити радість. Якщо він перестає виконувати цю важливу функцію, значить, настав час зупинитися і зробити щось для виправлення ситуації.