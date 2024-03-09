У 2024 році вже зареєстрували понад пів сотні випадків скарлатини серед дітей. На жаль, є летальний.

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Спалах скарлатини на Одещині

У поточному році зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей, у тому числі 1 летальний від ускладнень,

– повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наголосили, що в Одеській області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, пов'язане з черговим циклічним підйомом.

До речі, у 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину. Це у 2,6 разів більше, ніж у 2022-му.

Переважно хворіли діти до 17 років (97%) і найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група 5 –9 років (56%). Випадки скарлатини реєстрували практично на всіх адміністративних територіях області.

Що треба знати про скарлатину

Скарлатина — це гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій. Воно проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки й характерним висипом.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині й лабораторних дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає в ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину необіхдно перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо ж антибіотик не призначали, – протягом 21 дня.