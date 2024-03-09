В 2024 году уже зарегистрировали более полусотни случаев скарлатины среди детей. К сожалению, есть летальный.

Советуем прочитать Что такое скарлатина и как она проявляется

Вспышка скарлатины в Одесской области

В текущем году зарегистрирован 61 случай скарлатины среди детей, в том числе 1 летальный от осложнений,

– сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Отметили, что в Одесской области наблюдается рост заболеваемости скарлатиной, связано с очередным циклическим подъемом.

Кстати, в 2023 году было зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной. Это в 2,6 раз больше, чем в 2022-м.

Преимущественно болели дети до 17 лет (97%) и наиболее уязвимой среди них, как и в прошлые годы, была возрастная группа 5 –9 лет (56%). Случаи скарлатины регистрировали практически на всех административных территориях области.

Что надо знать о скарлатине

Скарлатина – это острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций. Оно проявляется интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью.

Специфическое лечение скарлатины отсутствует. Диагноз основывается на эпидемиологических данных, характерной клинической картине и лабораторных исследованиях.

Профилактика заболевания заключается в раннем выявлении и изоляции источника инфекции. Больным скарлатиной необходимо находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если же антибиотик не назначали, – в течение 21 дня.