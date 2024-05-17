Проблеми були різні, але жінки страждали від них усе життя. А як згодом виявилося, усі вони були інфіковані гепатитом С унаслідок переливання зараженої крові.

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Жінки вимушені були вирішувати незрозумілі проблеми зі здоров'ям, поки вірус, відомий як "тихий убивця", завдавав шкоди їхнім тілам.

Історія Дженіс

Дженіс Вайтгорн була інфікована гепатитом С у дитинстві після того, як її матері в 1973 році перелили заражену кров. Тоді цю інформацію просто вирішили приховати від пацієнтів.

Як наслідок, упродовж багатьох років Дженіс ззверталась до лікарів зі скаргами на біль, нездужання, зайву вагу, яку ніяк не вдавалось скинути, випадіння волосся та набряк обличчя.

Її мати у 1991 році дізналася, що має гепатит С. Втім, на прохання зробити тест її доньці, лікарі відмовили пояснивши, що дочці просто треба знизити вагу – і всі її проблеми минуть.

Жінку у 30 років нарешті перевірили на гепатит С. Тоді вона й дізналася, що є носієм вірусу понад 3 десятиліття.

Історія Джой

64-річна Джой починаючи з 20-річного віку постійно відвідувала лікаря, аби з'ясувати, чому вона страждає від паталогічної втоми. Пройти тестування на гепатит С їй жодного разу не пропонували.

Натомість їй знову ж таки порадили дотримуватись дієти і більше займатися спортом. При тому, що дівчина ходила в спортзал 4 рази на тиждень.

"Я настільки втомлювалася, що змушена була залишити роботу", – розповіла Джой.

Водночас її лікар заявив, що всі "проблеми у неї в голові", а втомлюєтьсня вона тому, що має дуже енергійних дітей.

У 2007 році Джой здавала кров, а разом із результатами аналізу отримала листа, у якому йшлось, що вона заразилася гепатитом С під час переливання, яке робили їй у 19 років.

Історія Дженні

Дженні Купер у 1987 році під час операції з видалення нирки потребувала переливання крові. Через багато років у неї виникла нова проблема – пухлина біля печінки. Після її видалення шрам довго не загоювався.

І лише у 2019 році лікарі виявили у пацієнтки гепатит С.

"Я 34 роки хворіла, не знаючи чому, це знищило моє життя", — обурено сказала жінка.

Масштаби проблеми

Приблизно 30 тисяч людей у Великій Британії були заражені гепатитом С унаслідок переливання крові в 1970-х, 80-х і 90-х роках.

Люди понад три десятиліття піддавалися руйнівному впливу "тихого вбивці", як називають гепатит С. Багато цих пацієнтв вимагають публічного розслідування ситуації.