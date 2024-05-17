Проблемы были разные, но женщины страдали от них всю жизнь. А как впоследствии оказалось, все они были инфицированы гепатитом С вследствие переливания зараженной крови.

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Женщины вынуждены были решать непонятные проблемы со здоровьем, пока вирус, известный как "тихий убийца", наносил вред их телам.

История Дженис

Дженис Уайтгорн была инфицирована гепатитом С в детстве после того, как ее матери в 1973 году перелили зараженную кровь. Тогда эту информацию просто решили скрыть от пациентов.

Как следствие, на протяжении многих лет Дженис обращалась к врачам с жалобами на боль, недомогание, лишний вес, который никак не удавалось сбросить, выпадение волос и отек лица.

Ее мать в 1991 году узнала, что имеет гепатит С. Впрочем, на просьбу сделать тест ее дочери, врачи отказали объяснив, что дочери просто надо снизить вес – и все ее проблемы пройдут.

Женщину в 30 лет наконец проверили на гепатит С. Тогда она и узнала, что является носителем вируса более 3 десятилетий.

История Джой

64-летняя Джой начиная с 20-летнего возраста постоянно посещала врача, чтобы выяснить, почему она страдает от паталогической усталости. Пройти тестирование на гепатит С ей ни разу не предлагали.

Зато ей опять же посоветовали придерживаться диеты и больше заниматься спортом. При том, что девушка ходила в спортзал 4 раза в неделю.

"Я настолько уставала, что вынуждена была оставить работу", – рассказала Джой.

В то же время ее врач заявил, что все "проблемы у нее в голове", а устает она потому, что имеет очень энергичных детей.

В 2007 году Джой сдавала кровь, а вместе с результатами анализа получила письмо, в котором говорилось, что она заразилась гепатитом С во время переливания, которое делали ей в 19 лет.

История Дженни

Дженни Купер в 1987 году во время операции по удалению почки нуждалась в переливании крови. Через много лет у нее возникла новая проблема – опухоль возле печени. После ее удаления шрам долго не заживал.

И только в 2019 году врачи обнаружили у пациентки гепатит С.

"Я 34 года болела, не зная почему, это уничтожило мою жизнь", - возмущенно сказала женщина.

Масштабы проблемы

Примерно 30 тысяч человек в Великобритании были заражены гепатитом С в результате переливания крови в 1970-х, 80-х и 90-х годах.

Люди более трех десятилетий подвергались разрушительному воздействию "тихого убийцы", как называют гепатит С. Многие из этих пациентов требуют публичного расследования ситуации.