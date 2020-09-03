У Вінниці критична ситуація з поширенням коронавірусної хвороби, зокрема, критично збільшилась кількість людей, які потребують госпіталізації. Місту потрібні додаткові 200 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Так, станом на 2 вересня у Вінницькій центральній районній клінічній лікарні ліжкомісця для пацієнтів з COVID-19 заповнені на 100%, а у Вінницькій міській клінічній лікарні № 1 — на 81%. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Вінниці терміново потрібно ще 200 ліжок для ковідних хворих. У місті критична ситуація. Я вже письмово звернувся до Сергія Моргуновв (мера Вінниці – ред.), щоб влада Вінниці нарешті збільшила кількість ліжок для госпіталізації жителів з підтвердженим діагнозом COVID-19,

– написав Борзов.

За рівнем захворюваності і ліжковим фондом контрольна цифра розгорнутих ліжок для Вінниці повинна бути 400 — удвічі більше, ніж є. Існує певний розрахунок.

Розумію, що День міста попереду і всім хочеться свята. Але кількість хворих у нас росте,

— підкреслив він.

Борзов також додав, що Вінниця, місто Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони області віднесені до жовтої зони карантину.

Яка захворюваність у Вінницькій області

Станом на 3 вересня на Вінниччині 1 236 активних хворих на COVID-19. Від учора хворобу діагностували у 85 людей.

Всього в регіоні зафіксували 4 194 людей, з яких померли від ускладнень 85 пацієнтів, натомість видужали – 2 873 хворих.

Загалом в Україні виявили 1 28 228 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 2 710 з них померли від ускладнень або внаслідок супутніх захворювань. Натомість 59 676 пацієнтів вже одужали.