В Виннице критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни, в частности, критически увеличилось количество людей, нуждающихся в госпитализации. Городу нужны дополнительные 200 коек для пациентов с COVID-19.

Так, по состоянию на 2 сентября в Винницкой центральной районной клинической больнице койкоместа для пациентов с COVID-19 заполнены на 100%, а в Винницкой городской клинической больнице № 1 — на 81%. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Виннице срочно нужно еще 200 коек для ковидных больных. В городе критическая ситуация. Я уже письменно обратился к Сергею Моргунову (мэру Винницы – ред.), чтобы власти Винницы наконец увеличили количество коек для госпитализации жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19,

– написал Борзов.

По уровню заболеваемости и коечному фонду контрольная цифра развернутых коек для Винницы должна быть 400 — вдвое больше, чем есть.

Понимаю, что День города впереди и всем хочется праздника. Но количество больных у нас растет,

– подчеркнул он.

Борзов также добавил, что Винница, город Могилев-Подольский, а также Винницкая, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы области отнесены к желтой зоне карантина.

Какая заболеваемость в Винницкой области

По состоянию на 3 сентября в области 1 236 активных больных COVID-19. Со вчера болезнь диагностировали у 85 людей.

Всего в регионе зафиксировали 4 194 человека, из которых умерли от осложнений 85 пациентов, зато выздоровели – 2 873 больных.

В целом в Украине обнаружили 1 28 228 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 710 из них умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. Зато 59 676 пациентов уже выздоровели.