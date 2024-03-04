Синдром сухого ока (ССО) виникає, коли слізні залози не виробляють достатньо сльози або склад сльози порушений.
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Чому виникає синдром сухого ока
Причинами можуть бути:
- зовнішні фактори, наприклад сухе повітря, рідкісне моргання, наприклад, при роботі за комп'ютером;
- внутрішні порушення в організмі, такі як цукровий діабет або системний аутоімунний процес.
У сльозі є два компоненти: водний та жировий. При порушенні балансу цих складових людину починає турбувати сухість очей і навіть іноді виникають проблеми з гостротою зору.
Симптоми синдрому сухого ока
- почуття стороннього тіла в оці;
- відчуття сухості, печіння очей;
- почервоніння очей;
- нечіткість зору.
На первинному прийомі офтальмолог визначає рівень зволоженості очей, а також діагностує ділянки слизової оболонки з підвищеною сухістю.
Лікування синдрому сухого ока
Від ССО страждає величезна кількість людей на планеті. Хороші новини в тому, що існує безліч способів вилікувати цю патологію.
Тактика лікування при синдромі сухого ока визначається лікарем і може включати:
- Консервативне лікування за допомогою крапель штучної сльози, лікування загальних захворювань, що призводять до синдрому сухого ока.
- Хірургічне лікування: введення спеціальних обтураторів слізних точок – це тонкі трубочки, виготовлені з медичного силікону, які за допомогою провідника поміщаються у слізні шляхи, тим самим зменшуючи втрати сльози.
4 поради, як зменшити сухість очей:
- Уникати задимленого, кондиціонованого повітря.
- Використовувати зволожувач повітря вдома та на роботі.
- Зменшити кількість часу, проведеного за комп'ютером та гаджетами.
- Пити достатню кількість води.