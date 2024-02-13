Учені з Ліверпульського університету Джона Мурса виявили, що забарвлення райдужної оболонки може вказати навіть на ваші уміння швидко читати.

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Про що розповість колір очей

Зокрема, згідно з їх даними, блакитні очі можуть мати невелику перевагу при поганоосвітлених приміщеннях.

Зауважимо, що вибірка дослідження досить обмежена: в експерименті взяли участь 39 добровольців. Їх попросили пройти простий 30-секундний тест зору під час зменшення інтенсивності світла.

В досліджені взяли участь 25 людей з блакитними очима і 14 зі світло- або темно-карими очима.

Результати дослідження. Люди з яскраво блакитними очима могли зчитувати коди, зображені на стіні, при значно меншому освітленні, ніж учасники з карими очима. Вік учасників був однаковим.

Перспектива відкриття

Учені зауважують, що їх дані можуть свідчити про те, що втрата пігментації в райдужній оболонці була ознакою для деяких популяцій, щоб максимізувати зір в умовах слабкого освітлення.

Як формується колір очей За колі очей відповідає меланін, який у великих кількостях затемнює очі. У міру зменшення пігментації розсіювання світла крізь прозорі шари ока надає райдужній оболонці синішого відтінку, схожого на те, як світло, розсіяне в атмосфері, набуває звичних відтінків неба.

Імовірно, еволюція подарувала людству пігментовані райдужні оболонки не просто так.