Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса обнаружили, что окраска радужной оболочки может указать даже на ваши умения быстро читать.

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О чем расскажет цвет глаз

В частности, согласно их данным, голубые глаза могут иметь небольшое преимущество при плохо освещенных помещениях.

Заметим, что выборка исследования достаточно ограничена: в эксперименте приняли участие 39 добровольцев. Их попросили пройти простой 30-секундный тест зрения при уменьшении интенсивности света.

В исследовании приняли участие 25 человек с голубыми глазами и 14 со светло- или темно-карими глазами.

Результаты исследования. Люди с ярко голубыми глазами могли считывать коды, изображенные на стене, при значительно меньшем освещении, чем участники с карими глазами. Возраст участников был одинаковым.

Перспектива открытия

Ученые отмечают, что их данные могут свидетельствовать о том, что потеря пигментации в радужной оболочке была признаком для некоторых популяций, чтобы максимизировать зрение в условиях слабого освещения.

Как формируется цвет глаз За цвет глаз отвечает меланин, который в больших количествах затемняет глаза. По мере уменьшения пигментации рассеивание света сквозь прозрачные слои глаза придает радужной оболочке более синий оттенок, похожего на то, как свет, рассеянный в атмосфере, приобретает привычные оттенки неба.

Предположительно, эволюция подарила человечеству пигментированные радужные оболочки не просто так.