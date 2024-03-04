Синдром сухого глаза (ССО) возникает, когда слезные железы не вырабатывают достаточно слезы или состав слезы нарушен.
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Почему возникает синдром сухого глаза
Причинами могут быть:
- внешние факторы, например сухой воздух, редкое моргание, например, при работе за компьютером;
- внутренние нарушения в организме, такие как сахарный диабет или системный аутоиммунный процесс.
В слезе есть два компонента: водный и жировой. При нарушении баланса этих составляющих человека начинает беспокоить сухость глаз и даже иногда возникают проблемы с остротой зрения.
Симптомы синдрома сухого глаза
- чувство инородного тела в глазу;
- ощущение сухости, жжение глаз;
- покраснение глаз;
- нечеткость зрения.
На первичном приеме офтальмолог определяет уровень увлажненности глаз, а также диагностирует участки слизистой оболочки с повышенной сухостью.
Лечение синдрома сухого глаза
От ССГ страдает огромное количество людей на планете. Хорошие новости в том, что существует множество способов вылечить эту патологию.
Тактика лечения при синдроме сухого глаза определяется врачом и может включать:
- Консервативное лечение с помощью капель искусственной слезы, лечение общих заболеваний, приводящих к синдрому сухого глаза.
- Хирургическое лечение: введение специальных обтураторов слезных точек – это тонкие трубочки, изготовлены из медицинского силикона, которые с помощью проводника помещаются в слезные пути, тем самым уменьшая потери слезы.
4 совета, как уменьшить сухость глаз:
- Избегать задымленного, кондиционированного воздуха.
- Использовать увлажнитель воздуха дома и на работе.
- Уменьшить количество времени, проведенного за компьютером и гаджетами.
- Пить достаточное количество воды.