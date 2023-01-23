Мільйони дорослих проводять занадто багато часу за робочим столом або перед екраном, і експерти давно радять їм менше сидіти, більше рухатися.

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Але якщо цілями є зниження артеріального тиску, зниження рівня цукру в крові та покращення настрою, який мінімум рухів допоможе виконати роботу?

Користь короткої активності

За даними вчених, перерви на прогулянку кожні пів години роботи сидячи допомагають контролювати рівень артеріального тиску та цукру крові. А ще покращують настрій та загальне самопочуття.

М'язи можуть відігравати важливу роль у регулюванні рівня цукру в крові та холестерину, але для цього їх потрібно використовувати та скорочувати,

— сказав співавтор дослідження Кейт Діас.

Проблема сидячого способу життя

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) давно попереджає людей про те, що нестача фізичної активності буквально вбиває. До 85% людей у ​​світі ведуть переважно сидячий спосіб життя і близько двох мільйонів людей на рік помирають від наслідків такого вибору.

Щоб уникнути розвитку хвороб серця та судин, лікарі радять більше рухатися. Причому будь-яка активність краща, ніж нічого. Але бажано дотримуватись орієнтирів ВООЗ – 150–300 хвилин активності помірної інтенсивності на тиждень.