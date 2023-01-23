Миллионы взрослых проводят слишком много времени за рабочим столом или перед экраном и эксперты давно советуют им меньше сидеть, больше двигаться.

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Но если целями является снижение артериального давления, снижение уровня сахара в крови и улучшение настроения, какое минимум движений поможет выполнить работу?

Польза короткой активности

По данным ученых, перерывы на прогулку каждые полчаса работы сидя помогают контролировать уровень АД и сахара крови. А еще улучшают настроение и общее самочувствие.

Мышцы могут играть важную роль в регулировании уровня сахара в крови и холестерина, но для этого их нужно использовать и сокращать.

- сказал соавтор исследования Кейт Диас.

Проблема сидячего образа жизни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно предупреждает людей о том, что нехватка физической активности буквально убивает. До 85% людей в мире ведут преимущественно сидячий образ жизни и около двух миллионов человек в год умирают от последствий такого выбора.

Чтобы избежать развития болезней сердца и сосудов, врачи советуют больше двигаться. Причем любая активность лучше, чем ничего. Но желательно придерживаться ориентиров ВОЗ – 150–300 минут активности умеренной интенсивности в неделю.