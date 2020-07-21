Швейцарія відкриє кордон для пар, яких розлучив коронавірус
Швейцарська влада вирішила робити винятки щодо обмеження на в'їзд для людей з третіх країн, чиї партнери живуть у Швейцарії.
Швейцарія підтримала ініціативу LoveIsNotTourism (Любов – це не туризм). Про це повідомляє видання The Local.
Читайте також LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар
Ми розуміємо людей в цій ситуації. Ми скорегуємо наші умови вʼїзду якомога швидше,
– заявила заступниця директора Державного секретаріату з міграції Барбара Бюше.
Наразі до Швейцарії можуть вʼїжджати громадяни деяких третіх країн: Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу й Уругваю.
Крім того, дозволено вʼїзд жителям деяких країн ЄС за межами Шенгенської зони – Болгарії, Ірландії, Хорватії, Румунії та Кіпру.
Зазначається, що уряд встановить суворі критерії щодо права іноземців на воззʼєднання зі своїми партнерами у Швейцарії.
В ініціативі LoveIsNotTourism не зможуть брати участь пари, які жодного разу не бачились й познайомились онлайн. Також в'їзд заборонено тим людям, які хочуть іммігрувати до Швейцарії під виглядом воззʼєднання.