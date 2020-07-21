Швейцарська влада вирішила робити винятки щодо обмеження на в'їзд для людей з третіх країн, чиї партнери живуть у Швейцарії.

Швейцарія підтримала ініціативу LoveIsNotTourism (Любов – це не туризм). Про це повідомляє видання The Local.

Читайте також LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар

Ми розуміємо людей в цій ситуації. Ми скорегуємо наші умови вʼїзду якомога швидше,

– заявила заступниця директора Державного секретаріату з міграції Барбара Бюше.

Наразі до Швейцарії можуть вʼїжджати громадяни деяких третіх країн: Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу й Уругваю.

Крім того, дозволено вʼїзд жителям деяких країн ЄС за межами Шенгенської зони – Болгарії, Ірландії, Хорватії, Румунії та Кіпру.

Зазначається, що уряд встановить суворі критерії щодо права іноземців на воззʼєднання зі своїми партнерами у Швейцарії.

В ініціативі LoveIsNotTourism не зможуть брати участь пари, які жодного разу не бачились й познайомились онлайн. Також в'їзд заборонено тим людям, які хочуть іммігрувати до Швейцарії під виглядом воззʼєднання.