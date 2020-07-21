Швейцария откроет границу для незамужних пар, которых разлучил коронавирус
Швейцарские власти решили делать исключения в ограничениях на въезд для людей из третьих стран, чьи партнеры живут в Швейцарии.
Швейцария поддержала инициативу LoveIsNotTourism (Любовь – это не туризм). Об этом сообщает издание The Local.
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Мы понимаем людей в этой ситуации. Мы скорректируем наши условия въезда как можно скорее,
– заявила заместитель директора Государственного секретариата по миграции Барбара Бюше.
Сейчас в Швейцарию могут въезжать граждане некоторых третьих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.
Кроме того, разрешен въезд жителям некоторых стран ЕС за пределами Шенгенской зоны – Болгарии, Ирландии, Хорватии, Румынии и Кипра.
Отмечается, что правительство установит строгие критерии относительно права иностранцев на воссоединение со своими партнерами в Швейцарии.
В инициативе LoveIsNotTourism не смогут участвовать пары, которые ни разу не виделись и познакомились онлайн. Также въезд запрещен людям, которые хотят иммигрировать в Швейцарию под видом воссоединения.