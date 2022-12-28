Важко не помітити, який прогрес стався останніми роками у галузі машинної обробки мови. Великомасштабні мовні моделі, такі як GPT-3 або ChatGPT, навчилися вести повноцінний діалог, відповідати на складні питання, складати довгі тексти, генерувати програмний код тощо. У майбутньому вони можуть знайти нове незвичайне застосування у медичній діагностиці.

Також на тему: Шум і мова: знайшли простий спосіб діагностувати ранню деменцію

Здатність таких ШІ помічати найдрібніші нюанси у людській мові дозволяє їм виявляти ранні ознаки розвитку хвороби Альцгеймера. Це продемонстрували вчені із команди професора Дрексельського університету Хуалоу Ляна.

Проблема діагностики хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера пов'язана з поступовим накопиченням у нейронах щільних білкових бляшок, які руйнують клітини та зв'язки між ними. Це веде до незворотної деградації когнітивних функцій. На жаль, природа розвитку хвороби точно не відома, лікування для неї не існує і навіть своєчасна діагностика ускладнена. Як правило, для цього потрібно проводити детальний аналіз медичних даних пацієнта, проходження численних тестів, оглядів та аналізів.

З іншого боку, у 60 – 80% таких хворих розвиваються різні порушення мови. Щоб помітити їх на ранніх етапах, потрібні величезний досвід та уважність. Але саме цьому можуть допомогти мовні моделі, які використовували автори нової роботи. Вони проводили навчання ШІ на основі великого масиву заздалегідь записаних інтерв'ю як здорових людей, так і пацієнтів з діагностованою хворобою Альцгеймера. Готові моделі перевіряли на здатність розпізнавати ознаки нейродегенерації на додаткових інтерв'ю.

Діагностика деменції за мовою

Найкраще показала себе модель GPT-3, розроблена компанією OpenAI. Нейромережа змогла оцінювати розвиток деменції за шкалою MMSE в середньому на 20% точніше, ніж вже існуючі системи, які використовуються і спираються не на зміст мови, а на її звучання: поява пауз, невиразне вимовлення слів тощо. Тепер вчені планують розробити зручний додаток, який можна буде використовувати дистанційно, для попереднього тестування у лікаря чи навіть удома.