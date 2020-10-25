Прем'єр-міністр Україна Денис Шмигаль повідомив, що в уряді не планують введення тотального карантину для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це Шмигаль сказав після голосування у Львові у неділю, 25 жовтня, пише видання "Інтерфакс-Україна".

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Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон,

– сказав прем'єр.

Також він додав, що на сьогодні в Україні є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус.

Зауважимо, днем раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, вже зайнято.

"Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних госпіталів", – переконує Шмигаль.

Від початку епідемії в Україні виявили 343 498 хворих на COVID-19, 139 755 з яких вже одужали. Натомість помер – 6 391 хворий.