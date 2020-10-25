Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в правительстве не планируют введение тотального карантина для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом Шмыгаль сказал после голосования во Львове в воскресенье, 25 октября, пишет издание "Интерфакс-Украина".

Читайте также В Украине за сутки обнаружили 6 088 случаев заражения коронавирусом

Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон,

– сказал премьер.

Также он добавил, что на сегодня в Украине есть достаточное количество коек для больных коронавирусом.

Заметим, днем ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, уже заняты.

"Конечно, в тех областях – а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в том числе, обеспеченных кислородом – мы готовим развертывание мобильных госпиталей", – убеждает Шмыгаль.

С начала эпидемии в Украине обнаружили 343 498 больных COVID-19, 139 755 из которых уже выздоровели. 6 391 больной умер.