В Украине за сутки обнаружили 6098 случаев заражения коронавирусом
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 343 398 случаев заражением, за минувшие сутки количество увеличилось на 6098.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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К сожалению, из-за осложнений, вызванных COVID-19, в стране умер уже 6391 человек, за прошедшие сутки зафиксировано 102 летальных случая.
141 508 пациентов выздоровели, за предыдущие сутки 1753 полностью побороли болезнь.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 34 054 (+359)
- Харьковская область – 32 772 (+660)
- Львовская область – 27 273 (+405)
- Одесская область – 21 831 (+340)
- Черновицкая область – 19 405 (+289)
- Тернопольская область – 19 050 (+201)
- Ивано-Франковская область – 18 292 (+308)
- Ровненская область – 17 469 (+212)
- Киевская область – 14 544 (+297)
- Хмельницкая область – 13 300 (+437)
- Закарпатская область – 12 972 (+171)
- Днепропетровская область – 12 916 (+231)
- Волынская область – 12 222 (+213)
- Житомирская область – 12 188 (+440)
- Сумская область – 10 403 (+291)
- Винницкая область – 9 244 (+163)
- Донецкая область – 8 508 (+98)
- Черкасская область – 8 034 (+113)
- Запорожская область – 7 972 (+180)
- Черниговская область – 7 900 (+114)
- Полтавская область – 7 876 (+182)
- Николаевская область – 6 935 (+145)
- Луганская область – 3 169 (+86)
- Херсонская область – 3 141 (+80)
- Кировоградская область – 2 028 (+73)
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