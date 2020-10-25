В Україні за добу виявили 6 088 випадків зараження коронавірусом
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 343 498 випадків зараження, за минулу добу кількість хворих збільшилася на 6 088.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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На жаль, через ускладнення, викликані COVID-19, в країні померли вже 6391 осіб, за минулу добу зафіксовано 102 летальних випадки.
141 508 пацієнтів одужали, за попередню добу 1753 повністю побороли хворобу.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 34 054 (+359)
- Харківська область – 32 772 (+660)
- Львівська область – 27 273 (+405)
- Одеська область – 21 831 (+340)
- Чернівецька область – 19 405 (+289)
- Тернопільська область – 19 050 (+201)
- Івано-Франківська область – 18 292 (+308)
- Рівненська область – 17 469 (+212)
- Київська область – 14 544 (+297)
- Хмельницька область – 13 300 (+437)
- Закарпатська область – 12 972 (+171)
- Дніпропетровська область – 12 916 (+231)
- Волинська область – 12 222 (+213)
- Житомирська область – 12 188 (+440)
- Сумська область – 10 403 (+291)
- Вінницька область – 9244 (+163)
- Донецька область – 8508 (+98)
- Черкаська область – 8034 (+113)
- Запорізька область – 7972 (+180)
- Чернігівська область – 7900 (+114)
- Полтавська область – 7876 (+182)
- Миколаївська область – 6935 (+145)
- Луганська область – 3169 (+86)
- Херсонська область – 3141 (+80)
- Кіровоградська область – 2028 (+73)
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