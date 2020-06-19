У Кіровоградській області 34-річна Яніна Глушко втратила під час пологів дитину. Жінка звинувачує у цьому лікарів, які відмовилися робити кесарів розтин.

Про випадок розповіла мати породіллі Людмила Василівна, пише ТСН.

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Як почалися пологи

За її словами, у неділю вранці, 7 червня 2020 року, о 9 годині ранку її дочка надійшла до пологового відділення Маловисківської районної лікарні.

"В породіллі почали відходити води. На чергуванні була лікар, яка запевнила нас, що буде все добре. Хоча за медичними показниками породілля першородка, 34 роки, з вузьким тазом і крупним плодом", – сказала Людмила Василівна.

Щогодини Яніна говорила з матір'ю і скаржилася на сильний біль. Жінка додала, що за всіма показниками дитина була здоровою, розвиненою і доношеною.

Людмила згадала, як її дочка дзвонила і благала про допомогу, говорячи, що вона вмирає, а лікар у цей момент "лікарка спокійно і ходила, усміхалася і говорила: "Чого кричиш? Всі народжують, і ти народиш".

Медики відмовилися робити кесарів розтин

Після цих слів мама породіллі приїхала до пологового і просила лікарів зробити дочці кесарів розтин, але лікарі відмовилися і переконували, що нібито усе під контролем.

Матка відкрилася, але тиск піднявся ще вище. Я задихаюся. Благаю їх, викличте лікарів для кесарева, у мене є гроші, якщо треба ми ще привеземо, тільки зробіть кесареве! Але вони відмовляють, хоча з мене ллється кров,

– зізналася породілля.

Жінка сказала, що о 22-й годині дівчині стимулювали пологи.

"В цей час породіллі було дуже зле, в неї німіло обличчя. Своїм станом навіть медсестру налякала, а лікар спокійно обливала обличчя холодною водою. Лише о першій ночі почала викликати допомогу. Та було пізно – дитя застрягло, і його видирали з породіллі. Та було запізно – дитя не дихало. З породіллі познущалися так, що живого місця не лишилося. Рвану і різану шили живцем, без знеболюваного. Цей жах скінчився о другій годині ночі. Не пологи, а катування тривали 17 годин", – приголомшила зізнанням мати породіллі.

Мама жінки приїхала в лікарню вже під ранок і те, що вона побачила, шокувало жінку. У пологовому залі її дочка лежала вся в крові, а поруч нікого не було.

"Увійшла літня акушерка, мама їй сказала, що вона хоче побачити свого онука. На що та відповіла: "Він через раз дихає, в реанімації. А навіщо він вам?" Потім все-таки повела. Виявилося, що дитина лежить на столі в сусідній кімнаті, все також загорнута в ковдру. Нікуди реанімувати не носили. Мама запитує: "Чому лікарі кинули дочку, нічого їй не пояснили? "Відповідають: "Так вийшло", – сказала Яна.

"Лікарі 17 годин знущалася і грали в рулетку – виграють чи ні"

Після 17 годин знущання матері повідомили, що її дитина мертва. Його повезли на розтин у Кропивницький. Згодом прийшла довідка, що дитина народилася здоровою, доношеною, але померла від асфіксії. Тіло хлопчика зі скандалом віддали сім'ї, щоб поховати.

"Ніхто з лікарів не зайшов до мене в палату і не вибачився. Мама ходила до головного лікаря, він обіцяв, що розбереться і зайде. Але я його так і не бачила. А на восьмий день мене виписали, фактично викинули звідти як собаку", – додала жінка.

Що далі?

У пресслужбі Кіровоградської обласної державної адміністрації сайту зазначили, що наразі за цим фактом проводиться службове розслідування. За результатами буде визначено, чи діяли медики правильно.

Лікарку, яка приймала пологи від виконання своїх обов’язків на час розслідування НЕ відсторонили.

Головний лікар відповів, що дитина загинула через внутрішньоутробну асфіксію.

"Такі випадки трапляються нечасто. На жаль, ми не все можемо попередити", – відповів медик.