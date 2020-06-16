На що здатні наші легені: 10 фактів, які вас здивують
Легені є одними з найважливіших органів, але що вам відомо про них? До прикладу, чи знали ви, що щохвилини людина вдихає близько трьох з половиною дволітрових пляшок повітря? Більше цікавих фактів читайте у матеріалі Здоров'я 24.
Коли людина дихає, то робить це автоматично й навіть не усвідомлює, які механізми долучені до цього процесу. 24 канал підготував цікаві факти, які ви могли не знати про роботу легенів.
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10 цікавих фактів про легені, про які ви могли й не здогадуватись
- 1) У легенях розміщено близько 600–700 мільйонів альвеол. Якщо їх витягнути та розгорнути, то вони охоплять площину розміром тенісного корту – від 40 до 120 м².
- 2) В середньому кожні 60 секунд людина робить 16 вдихів. Це еквівалентно 13 пінтам, а саме близько трьох з половиною 2-літрових пляшок повітря. Але варто зазначити, що це може змінюватись залежно від діяльності, фізіологічного та психічного стану здоров'я людини.
- 3) Можливо ви думали, що ваші легені однакові за розміром, але це не так. Зазвичай в людини ліва легеня менша за праву – це для того, щоб для серця також було достатньо міс ця. Різний розмір легень забезпечений просто – у правій легені є три секції, а в лівій – лише дві.
- 4) Оскільки легені складаються з альвеолярних мішечків – це єдині органи, які можуть плавати. Жоден інший орган у вашому організмі так не зможе. Насамперед через те, що легені завжди містять у собі літр повітря (навіть після того, як ви видихаєте).
10 цікавих фактів про роботу легенів / Фото: depositphotos
- 5) Кисень грає не найголовнішу роль під час дихання. Повітря, яким ми дихаємо, містить 21% кисню, але наш організм використовує тільки 5% – інше видихається.
- 6) 70% відходів виводиться з легенів лише завдяки простому диханню. Адже легені необхідні не лише для того, щоб споживати повітря, а й для того, аби виводити з організму вуглекислий газ.
- 7) Людина може прожити з однією легенею довге та повноцінне життя, якщо дотримуватиметься рекомендацій лікаря.
- 8) Виявляється, що за годину людина вдихає до 17,5 мілілітрів води.
- 9) Досить цікаво, що діти та жінки дихають швидше. У них частота дихання вища, ніж у чоловіків.
- 10) Можливо, в це важко повірити, але середньостатистична людина здійснює приблизно 20 000 вдихів за день.
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