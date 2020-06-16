Легені є одними з найважливіших органів, але що вам відомо про них? До прикладу, чи знали ви, що щохвилини людина вдихає близько трьох з половиною дволітрових пляшок повітря? Більше цікавих фактів читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Коли людина дихає, то робить це автоматично й навіть не усвідомлює, які механізми долучені до цього процесу. 24 канал підготував цікаві факти, які ви могли не знати про роботу легенів.

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10 цікавих фактів про легені, про які ви могли й не здогадуватись

1) У легенях розміщено близько 600–700 мільйонів альвеол . Якщо їх витягнути та розгорнути, то вони охоплять площину розміром тенісного корту – від 40 до 120 м².



. Якщо їх витягнути та розгорнути, то вони охоплять площину розміром тенісного корту – від 40 до 120 м². 2) В середньому кожні 60 секунд людина робить 16 вдихів . Це еквівалентно 13 пінтам, а саме близько трьох з половиною 2-літрових пляшок повітря. Але варто зазначити, що це може змінюватись залежно від діяльності, фізіологічного та психічного стану здоров'я людини.



. Це еквівалентно 13 пінтам, а саме близько трьох з половиною 2-літрових пляшок повітря. Але варто зазначити, що це може змінюватись залежно від діяльності, фізіологічного та психічного стану здоров'я людини. 3) Можливо ви думали, що ваші легені однакові за розміром, але це не так. Зазвичай в людини ліва легеня менша за праву – це для того, щоб для серця також було достатньо міс ця. Різний розмір легень забезпечений просто – у правій легені є три секції, а в лівій – лише дві.



– це для того, щоб для серця також було достатньо міс ця. Різний розмір легень забезпечений просто – у правій легені є три секції, а в лівій – лише дві. 4) Оскільки легені складаються з альвеолярних мішечків – це єдині органи, які можуть плавати. Жоден інший орган у вашому організмі так не зможе. Насамперед через те, що легені завжди містять у собі літр повітря (навіть після того, як ви видихаєте).



10 цікавих фактів про роботу легенів / Фото: depositphotos