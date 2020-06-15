Зі стартом медичної реформи в Україні все частіше згадують про телемедицину, як аналог звичних для усіх консультацій в поліклініках. Проте цей термін подекуди досі викликає нерозуміння та острах. Як це – лікуватися на відстані і чи надійно зберігаються дані "дистанційних" пацієнтів?

На державному рівні в Україні про телемедицину вперше заговорили у 2017 році – із впровадженням реформи охорони здоров’я. Тоді ж для цього почали готувати законодавчу базу і, менш ніж за 9 місяців, медичним закладам первинного рівня провели масову комп’ютеризацію. Це – важливо для розвитку телемедицини, оскільки з’явилася технічна можливість обробляти телемедичні дані.

На початку 2019-го у МОЗ анонсували початок впровадження телемедичних технологій у тестовому режимі у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Рівненській.

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Керівник проєктів медичної інформаційної системи Helsi Андрій Сліпуха під час вебінару розповів про консультації лікаря в режимі онлайн та чому це зручно й безпечно. Сайт 24 каналу зібрав основні тези.

Що таке телемедицина?

В цілому телемедицина – це комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку, коли чинник відстані є критичним.

Телемедициною, в первинному її вигляді, можна вважати і консультацію лікаря по телефону. Наприклад, коли людина погано почувається, але всі "віконця" для прийому зайняті або ж потрібна просто хвилинна консультація, яка не вимагає візиту.

Так само її простим варіантом є комунікація у мессенджерах між лікарем та пацієнтом, що наразі набуває популярності.

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Ще один різновид використання телемедицини – лікарі, у рамках телемедичних консультацій, можуть збиратися і між собою обговорювати різні медичні випадки, обмінюючись досвідом. Це вже багато років користується популярністю у світі.

Який це має вигляд для пацієнта?

Окрім телефону або месенджера, пацієнт зможе сконтактувати з лікарем і проговорити ті питання, які турбують, за допомогою сервісу відеоконференцій.

Для того, щоб увійти в цей сервіс, не потрібно встановлювати додаткові програми. Все, що треба – зайти на сайт helsi.me, увійти в свій особистий кабінет, обрати лікаря, дату, час, місце візиту та позначити опцію відеоконсультації.



Поки що опція "відеоконсультація" – недоступна / скріншот Helsi

Далі система сигналізує, що запис на прийом здійснено успішно. І, у визначений час, пацієнту залишається лише обрати опцію "перейти до відео".



Для початку консультації натисніть "перейти до відео" / скріншот Helsi

Пацієнт для цього може використовувати або персональний комп'ютер, або ж виходити на зв'язок зі смартфона. При цьому людина може перебувати будь-де і єдине, що їй необхідно – це підключення до мережі Інтернет.

Як сервіс відеоконференцій працює для лікаря?

Спочатку медзаклад повинен отримати телемедичний функціонал (безкоштовно). Для цього потрібно:

Звернутися до контакт-центру Helsi або створити запит на Helsi.help. Вказати ЄДРПОУ закладу та повідомити про бажання підключити телемедичний функціонал.

Після цього служба технічної підтримки helsi.me активує функціонал телемедицини у закладі.

Оскільки не всі лікарі хочуть надавати телемедичні консультації своїм пацієнтам, цю проблему вирішили таким чином: кадровик закладу може увійти в профіль лікаря, де, у специфіці прийому, з'явиться нове поле – "проведення прийому по відеодзвінку". Якщо медик хоче це робити – кадровик ставить прапорець у поле "дозволено". Таким чином кожен лікар може обирати самостійно, чи варто йому проводити консультації по відеозв'язку, чи у цьому немає необхідності.



Лікар сам обирає, чи хоче консультувати онлайн / скріншот Helsi

Для того, щоб перейти безпосередньо у відеочат з пацієнтом, необхідно зайти у свій профіль лікаря, перейти у таймлайн і знайти пацієнта, який записався до вас з використанням телемедичного прийому.

Єдине, що лікар повинен відмітити тип консультації – засобами телекомунікаційного зв'язку. Цю позначку необхідно зробити в загальній інформації, коли вибираєте клас медичної допомоги та її тип.



Тип прийому – консультація пацієнта засобами зв'язку / скріншот Helsi (натисніть на картинку, щоб збільшити її)

Тоді відриється вікно телемедичної консультації і ви зможете натиснути клавішу "подзвонити пацієнту". Для того, щоб він вас побачив або почув, не варто забувати дозволити браузеру обробляти ваші девайси – мікрофон та відеокамеру. Після цього ви виходите з пацієнтом безпосередньо у захищений відеозв'язок.



Як виглядає відеоприйом для лікаря та пацієнта / скріншот Helsi

"Телемедична валізка": що входить

Фактично це – набір, який містить у собі всі необхідні апарати для аналізу життєздатності організму пацієнта. Також – планшет, який має кілька виходів USB (можна під’єднатися до мережі Інтернет, до нього доєднується також електронний стетоскоп та інші прилади). Апарати відразу зчитують дані пацієнта і їх передають в систему.

Для прикладу, в один з таких "чемоданчиків" входить:



Приклад вмісту телемедичної валізки / скріншот Helsi (натисніть на картинку, щоб збільшити її)

Варто зазначити, що тут є тільки основні прилади, які потрібні для того, щоб продіагностувати життєвоважливі параметри та прийняти рішення, що робити з пацієнтом. Такий телемедичний комплекс важить трохи більше 1,5 кг.

В основному, він застосовується тоді, коли лікар перебуває у медичному закладі і не може самостійно виїздити на 10-20 викликів до пацієнта через віддаленість (багато часу, часто – важливого, йде на дорогу). Тому місцевий фельдшер, маючи такий чемоданчик, може виїздити до пацієнта, під'єднувати його до монітору життєдіяльності органів і передавати дані про це обстеження в режимі онлайн на сервер. Лікар їх отримує, аналізує і розуміє, які маніпуляції потрібно провести з пацієнтом і чи є необхідність його у його госпіталізації.

В умовах пандемії, зараз є дуже велика кількість викликів по селах. Коли лікарі перебувають у роз'їздах, такі телемедичні комплекси зменшують навантаження на лікаря в моменти переїзду й поліпшують якість надання медичної допомоги,

– пояснив Андрій Сліпуха.

Самі результати обстеження є на сервері і їх може переглянути як сам лікар безпосередньо, так і пацієнт – якщо їх буде роздруковано чи додано безпосередньо в електронну медичну картку. В подальшому будь-який лікар, який матиме необхідність ознайомитися з медичною інформацією про пацієнта, зможе перейти в його медичну картку в системі Helsi і бачити, зокрема, результати попередніх обстежень.

Захист персональних даних

Усі медичні дані та самі консультації мають комплексну систему захисту інформації і нікуди не можуть "піти" з електронної медичної інформаційної системи.

Після того, як конференція відбулася, дані у сервісі не зберігаються. Тому все, про що ви поговорили з лікарем, залишиться лише між вами.