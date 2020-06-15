Со стартом медицинской реформы в Украине все чаще вспоминают о телемедицине, как аналоге привычных для всех консультаций в поликлиниках. Однако этот термин иногда до сих пор вызывает непонимание и боязнь. Как это – лечиться на расстоянии и надежно ли хранятся данные "дистанционных" пациентов?

На государственном уровне в Украине о телемедицине впервые заговорили в 2017 году – с внедрением реформы здравоохранения. Тогда же для этого начали готовить законодательную базу и, менее чем за 9 месяцев, медицинским учреждениям первичного уровня провели массовую компьютеризацию. Это – важно для развития телемедицины, поскольку появилась техническая возможность обрабатывать телемедицинские данные.

В начале 2019-го в Минздраве анонсировали начало внедрения телемедицинских технологий в тестовом режиме в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Ровенской.

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Руководитель проектов медицинской информационной системы Helsi Андрей Слипуха во время вебинара рассказал о консультации врача в режиме онлайн и почему это удобно и безопасно. Сайт 24 канала собрал основные тезисы.

Что такое телемедицина?

В целом телемедицина – это комплекс действий, технологий и мероприятий, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи, когда фактор расстояния является критическим.

Телемедициной, в первичном ее виде, можно считать и консультацию врача по телефону. Например, когда человек плохо себя чувствует, но все "окошка" для приема заняты или же нужна просто минутная консультация, которая не требует визита.

Так же ее простым вариантом является коммуникация в мессенджерах между врачом и пациентом, что сейчас приобретает популярность.

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Еще одна разновидность использования телемедицины – врачи, в рамках телемедицинских консультаций, могут собираться и между собой обсуждать разные медицинские случаи, обмениваясь опытом. Это уже много лет пользуется популярностью в мире.

Какой это имеет вид для пациента?

Кроме телефона или мессенджера, пациент сможет связаться с врачом и проговорить те вопросы, которые беспокоят, с помощью сервиса видеоконференций.

Для того, чтобы войти в этот сервис, не нужно устанавливать дополнительные программы. Все, что нужно – зайти на сайт helsi.me, войти в свой личный кабинет, выбрать врача, дату, время, место визита и пометить опцию видеоконсультации.



Пока что опция "видеоконсультации" – недоступна / скриншот Helsi

Далее система сигнализирует, что запись на прием осуществлена успешно. И, в определенное время, пациенту остается лишь выбрать опцию "перейти к видео".



Для начала консультации нажмите "перейти к видео" / скриншот Helsi

Пациент для этого может использовать или персональный компьютер, или же выходить на связь со смартфона. При этом человек может находиться где угодно и единственное, что ему необходимо – это подключение к сети Интернет.

Как сервис видеоконференций работает для врача?

Сначала медучреждение должно получить телемедицинский функционал (бесплатно). Для этого нужно:

Обратиться в контакт-центр Helsi или создать запрос на Helsi.help. Указать ЕГРПОУ заведения и сообщить о желании подключить телемедицинский функционал.

После этого служба технической поддержки helsi.me активирует функционал телемедицины в заведении.

Поскольку не все врачи хотят предоставлять телемедицинские консультации своим пациентам, эту проблему решили таким образом: кадровик заведения может войти в профиль врача, где, в специфике приема, появится новое поле – "проведение приема по видеовызовам". Если медик хочет это делать – кадровик ставит флажок в поле "разрешено". Таким образом каждый врач может самостоятельно выбирать, стоит ли ему проводить консультации по видеосвязи, или в этом нет необходимости.



Врач сам выбирает, хочет ли консультировать онлайн / скриншот Helsi

Для того, чтобы перейти непосредственно в видеочат с пациентом, необходимо зайти в свой профиль врача, перейти в таймлайн и найти пациента, который записался к вам с использованием телемедицинского приема.

Единственное, что врач должен отметить тип консультации – средствами телекоммуникационной связи. Эту отметку необходимо сделать в общей информации, когда выбираете класс медицинской помощи и ее тип.



Тип приема – консультация пациента средствами связи / скриншот Helsi (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

Тогда отроется окно телемедицинской консультации и вы сможете нажать клавишу "позвонить пациенту". Для того, чтобы он вас увидел или услышал, не стоит забывать разрешить браузеру обрабатывать ваши девайсы – микрофон и видеокамеру. После этого вы выходите с пациентом непосредственно в защищенную видеосвязь.



Как выглядит видеоприем для врача и пациента / скриншот Helsi

"Телемедицинский чемоданчик": что входит

Фактически, это – набор, который содержит в себе все необходимые аппараты для анализа жизнеспособности организма пациента. Также – планшет, который имеет несколько выходов USB (можно подключиться к сети Интернет, к нему также присоединяется электронный стетоскоп и другие приборы). Аппараты сразу считывают данные пациента и их передают в систему.

Для примера, в один из таких "чемоданчиков" входит:



Пример содержания телемедицинской чемоданчика / скриншот Helsi (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

Стоит отметить, что здесь есть только основные приборы, которые нужны для того, чтобы продиагностировать жизненноважные параметры и принять решение, что делать с пациентом. Такой телемедицинский комплекс весит чуть больше 1,5 кг.

В основном, он применяется тогда, когда врач находится в медицинском учреждении и не может самостоятельно выезжать на 10-20 вызовов к пациенту из-за удаленности (много времени, часто – важного, идет на дорогу). Поэтому местный фельдшер, имея такой чемоданчик, может выезжать к пациенту, подсоединять его к монитору жизнедеятельности органов и передавать данные обследования в режиме онлайн на сервер. Врач их получает, анализирует и понимает, какие манипуляции нужно провести с пациентом и есть ли необходимость его госпитализации.

В условиях пандемии сейчас есть очень большое количество вызовов по селам. Когда врачи находятся в разъездах, такие телемедицинские комплексы уменьшают нагрузку на врача в моменты переезда и улучшают качество оказания медицинской помощи,

– пояснил Андрей Слипуха.

Сами результаты обследования есть на сервере, и их может посмотреть как сам врач непосредственно, так и пациент – если они будут распечатан или добавлены непосредственно в электронную медицинскую карту. В дальнейшем любой врач, который будет иметь необходимость ознакомиться с медицинской информацией о пациенте, сможет перейти в его медицинскую карточку в системе Helsi и видеть, в частности, результаты предыдущих обследований.

Защита персональных данных

Все медицинские данные и сами консультации имеют комплексную систему защиты информации и никуда не могут "уйти" из электронной медицинской информационной системы.

После того, как конференция прошла, данные в сервисе не хранятся. Поэтому все, о чем вы поговорили с врачом, останется только между вами.