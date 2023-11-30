Загалом шибарі – є частиною практики БДСМ. Щоб вона приносила радість та задоволення потрібно обовʼязково дотримуватись правил безпеки.

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Як зробити техніку шибарі безпечною

дізнатися про здоров'я та переваги учасника, якого збираються пов'язувати;

підтвердити, що зв'язування відбувається за згодою учасника;

вести діалог з моделлю, цікавитися його/її самопочуттям, дізнаватися, чи все йому подобається, чого він/вона бажає під час сесії, а також до і після неї.

Важливо пам'ятати: неважливо, наскільки людині все подобається, не можна залишати його віч-на-віч, коли він пов'язаний. Це може бути небезпечно.

Що не можна робити під час звʼязування

ігнорувати запити моделі або до чогось примушувати її (якщо ви не домовилися про це заздалегідь і не встановили стоп-слово);

занадто щільно зав'язувати мотузку – вона не має врізатися в шкіру;

зв'язувати шию, згини ліктів та колін;

приймати будь-які психоактивні речовини, оскільки вони можуть уповільнити вашу реакцію.

Не забудьте про те, що в процесі практики необхідно мати при собі ножиці чи кусачки та набір першої допомоги. Пам'ятайте, що здоров'я і життя важливіше за будь-яку мотузку!

Як вибрати мотузку

У мистецтві шибарі використовують мотузки двох видів:

спеціально оброблені натуральні: з конопель або джуту. Вони дуже міцні, не викликають опіків на шкірі та легко розв'язуються;

штучні синтетичні, наприклад, нейлон. Він твердий, гладкий, непроникний для води та часто забарвлюється у різні кольори.

Мотузка є ключовим елементом у мистецтві шибарі, тому вибір правильної мотузки відіграє важливу роль у безпечній та приємній практиці.

Після вибору мотузки її потрібно буде підготувати:

зварити, обпалити або висушити на сонці – для видалення зайвих волокон, зміцнення та знезараження;

скрутити чи обпалити кінці (чи надіти спеціальні наконечники) – щоб уникнути розплетення мотузки;

за необхідності – вкоротити до потрібної довжини.

З чого почати

Перед початком сесій можна спробувати попрактикуватися на м'яких іграшках або на собі, але дуже обережно. Зв'язування можна робити у позі сидячи, лежачи, стоячи – залежно від ваших уподобань. Можна зв'язувати окремо руки – спереду чи ззаду, ноги – у відкритому чи закритому положенні, стегна та сідниці, груди, з'єднувати зап'ястя та кісточки. Також популярні візерунки в шибарі – наприклад техніки "Карада" (перекладається як "тіло людини"), "Цуріку" ("лабіринт") і "Зірка" виглядають дуже ефектно.

Покрокові інструкції та схеми можна знайти в освітній літературі або просто в Інтернеті. Головне – не поспішати, бути відкритими для спілкування, розслабитись, але зберігати пильність. Шибарі – це справжнє мистецтво, для освоєння якого потрібні час, знання та практика.