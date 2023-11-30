В общем шибари – часть практики БДСМ. Чтобы она приносила радость и удовлетворение, нужно обязательно соблюдать правила безопасности.
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Как сделать технику шибари безопасной
- узнать о здоровье и преимуществах участника, которого собираются увязывать;
- подтвердить, что связывание происходит с согласия участника;
- вести диалог с моделью, интересоваться его/ее самочувствием, узнавать, все ли ему нравится, чего он/она желает во время сессии, а также до и после нее.
Что нельзя делать во время связывания
- игнорировать запросы модели или к чему-либо принуждать ее (если вы не договорились об этом заранее и не установили стоп-слово);
- слишком плотно завязывать веревку – она не должна врезаться в кожу;
- связывать шею, сгибы локтей и колен;
- принимать какие-либо психоактивные вещества, поскольку они могут замедлить вашу реакцию.
Как выбрать веревку
В искусстве шибари используют веревки двух видов:
- специально обработанные натуральные: из конопли или джута. Они очень крепкие, не вызывают ожоги на коже и легко решаются;
- искусственные синтетические, например нейлон. Он жесткий, гладкий, непроницаемый для воды и часто окрашивается в разные цвета.
Веревка является ключевым элементом в искусстве шибари, поэтому выбор правильной веревки играет немаловажную роль в безопасной и приятной практике.
После выбора бечевки ее нужно будет подготовить:
- сварить, обжечь или высушить на солнце – для удаления лишних волокон, укрепления и обеззараживания;
- свернуть или обжечь концы (или надеть специальные наконечники) – во избежание расплетения веревки;
- при необходимости – укоротить до нужной длины.
С чего начать
Перед началом сессий можно попытаться попрактиковаться на мягких игрушках или себе, но очень осторожно. Связывание можно делать в позе сидя, лежа, стоя – в зависимости от ваших предпочтений. Можно связывать отдельно руки – спереди или сзади, ноги – в открытом или закрытом положении, бедра и ягодицы, грудь, соединять запястья и косточки. Также популярные узоры в шибаре – например техники "Карада" (переводится как "тело человека"), "Цурику" ("лабиринт") и "Звезда" выглядят очень эффектно.
Пошаговые инструкции и схемы можно найти в образовательной литературе или просто в Интернете. Главное – не торопиться, быть открытыми для общения, расслабиться, но сохранять бдительность. Шибари – настоящее искусство, для освоения которого нужны время, знания и практика.