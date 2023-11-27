Что такое сквирт

Сексологиня Джиджи Энгл описывает сквирт как выделение жидкости из половых органов женщины во время секса. Иногда явление также называют "женской эякуляцией", хотя не все ученые согласны с этим определением. Некоторые исследователи считают, что это разные явления, ведь сами жидкости отличаются по составу.

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Согласно исследованиям, сквирт – это самопроизвольное выделение жидкости из мочевого пузыря. В большинстве своем она содержит элементы мочи: мочевину, креатинин и мочевую кислоту. В некоторых научных работах сказано, что в жидкости имеется соединение, производимое железами Скина, которые размещаются на передней стенке влагалища вокруг уретры.

Процент женщин, чувствующих сквирт, варьируется от 10 до 70% согласно разным исследованиям. Джиджи Энгл подчеркивает, что отсутствие сквирта не является показателем сексуального недовольства. Загадка, почему некоторые женщины испытывают сквирт, другие нет, остается нераскрытой. Считается, что это связано с уровнем возбуждения и стимуляцией клитора как снаружи, так и изнутри.

Как достичь сквирта

Застелите постель. Во время сквирта может выделиться много жидкости, которая смочит простыни. Если хотите этого избежать, постелите что-нибудь на кровать, например полотенце.

Сосредоточьтесь на удовольствии. Расслабьтесь и позвольте себе возбудиться, уделяя внимание эрогенным зонам.

Стимулируйте клитор. Эксперты рекомендуют начать со стимуляции клитора, это усугубит возбуждение и облегчит достижение сквирта.

Затем, когда вы уже сильно возбуждены, вы можете провоцировать клитор изнутри, нажимая пальцами на переднюю стенку влагалища. Область, которую нужно стимулировать, размещается примерно в пяти сантиметрах от входа во влагалище. Когда вы стимулируете это место, вы не только ласкаете клитор, но и изменяете угол между уретрой и мочевым пузырем, чтобы жидкости могли получиться гораздо легче.

Старайтесь не напрягать мышцы тазового дна, напротив, они должны быть расслаблены. Это можно добиться с помощью глубокого дыхания.

Используйте руки или секс-игрушки. Эксперты считают, что сквирт чаще достигается при стимуляции руками или с помощью специальных игрушек.

Помните, что сквирт не должен быть конечной целью интимной близости. Важно получать удовольствие от процесса, а не фиксироваться на конкретном результате.