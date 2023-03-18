Педикюр є поглибленим доглядом. Щодня робити його немає потреби, але приблизно двічі на місяць зробити його буде корисно.

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Користь педикюру

Профілактика утворення тріщин. Якщо шкіра на ступнях суха, ризик утворення тріщин зростає, а це відкриває двері патогенам. Потрапляючи через тріщини всередину, бактерії зазвичай викликають запалення та неприємні відчуття. За допомогою педикюру омертвілу шкіру, на якій через її нееластичність легше утворюються тріщини, видаляється, а оновлена ​​шкіра служить хорошим захистом від бактерій.

Запобігання вростанню нігтів. Коли ніготь вростає, шкіра навколо нього постійно подразнена, з'являється відкрита ранка, через яку можуть проникнути бактерії та викликати запалення.

Зниження ймовірності появи грибка. Регулярний догляд за шкірою та нігтями допомагає запобігти виникненню грибка. Якщо грибок все ж таки з'явився, його можна вилікувати спеціальними антигрибковими засобами.

А ще педикюр просто розслаблює. І в цьому також є користь для здоров'я.

Найчастіше люди звертаються до лікаря, коли захворювання починає по-справжньому погіршувати якість життя: наприклад, неможливо надіти улюблені туфлі або з'явився біль під час ходьби.

Найпоширеніші захворювання ніг

Пароніхія – запалення нігтьової складки. Розвивається запалення (часто гнійне), утворюється болючість біля краю нігтя. Найчастіше таке відбувається через неправильне обрізання кутикули.

Оніхомікоз – грибок нігтів. Грибок проникає вглиб тканин, і від цього ніготь товщає і кришиться.

Мозоль – потовщення шкіри, зазвичай спричинене тертям.

Врослий ніготь – це вростання куточка або бічної частини нігтя в шкіру. Через це розвивається запалення, з'являється біль та набряк. Найчастіше ніготь вростає на великому пальці ноги.

З усіма цими станами допоможе впоратися лікар, але запобігти їм можна, якщо дотримуватися гігієни і регулярно дбати про ступні та нігті.

Щоб зробити педикюр, не обов'язково відвідувати салон краси. Всі необхідні процедури – стрижку нігтів, видалення огрубілої шкіри та зволоження стоп – можна виконати вдома. Але якщо потрібно щось специфічне, наприклад, видалення врослого або померлого нігтя, потрібно звернутися до фахівця.