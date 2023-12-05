Чому виникає печія

У здоровому шлунку постійний компонент шлункового соку – 0,3 – 0,5% соляної кислоти – створюється кисле середовище. У стравоході кислотність близька до нейтральної.

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У нормі зворотному руху їжі перешкоджає круговий м'яз – стравохідний сфінктер. При його ослабленні вміст шлунка закидається назад у стравохід, виникає рефлюкс. Тривалий контакт кислого шлункового соку зі слизової оболонки стравоходу викликає печію.

Печія може виникати у будь-якої людини. Часто немає очевидних причин її виникнення. Появі печії сприяє:

порушення режиму харчування. Нерегулярне приймання їжі, переїдання призводять до ослаблення стравохідного сфінктера та провокують печію;

незбалансоване харчування. Жирні страви, соуси, цитрусові, кава, шоколад – зловживання такою їжею може спричинити печію навіть у здорових людей;

деякі ліки, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати;

шкідливі звички. Куріння та зловживання алкоголем;

підвищення внутрішньочеревного тиску;

зайва вага;

зовнішні чинники – тісний одяг, підняття ваги.

Як запобігти печії

Дотримання дієти та корекція способу життя допоможе зупинити або зменшити печію. Для цього треба уникати продуктів та напоїв, що сприяють печії – шоколаду, кави, жирної чи гострої їжі, а також алкогольних напоїв.

Кинути палити. Тютюн стимулює вироблення шлункової кислоти та розслаблює м'язи між стравоходом та шлунком, провокуючи кислотний рефлюкс. Постаратися схуднути, якщо є зайва вага. Не їсти за 2 – 3 години до сну. Не носити одяг, який здавлює талію.

Для полегшення симптомів лікарі рекомендують безрецептурні антациди. Найкраще приймати їх з їжею або невдовзі після їжі.

Коли звертатися до лікаря

Причиною постійної печії часто буває серйозне захворювання. При тривалому впливі кислоти на незахищену слизову оболонку стравоходу розвивається запальне захворювання – езофагіт. У деяких випадках утворюються ерозії та пептичні виразки, як можуть викликати кровотечу.

Часта причина печії – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. У ряду пацієнтів хронічне запалення призводить до переродження епітелію слизової оболонки – синдрому Баррета та вважається передраковим.

Ознаки, що настав час звернутися до лікаря:

Печія триває протягом трьох тижнів та більше;

Зміни у способі життя та ліки не допомагають;

Є відчуття, що їжа застряє у горлі;

Втрата ваги без причини;

Сильний біль у грудях, який може імітувати серцевий напад;

Блювота кров'ю.

Лікар виключить серйозні причини печії та запропонує лікування.