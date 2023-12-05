Корисні властивості жовтків

Яєчний жовток багатий на найважливіші поживні речовини, макро- і мікроелементи: мінерали – кальцій, фосфор, цинк; вітаміни – В1, В12, А, Е, K і D; жиророзчинні речовини – лютеїн, зеаксантин; поліненасичені жирні кислоти – омега-3; холестерин.

Також на тему Дієта при панкреатиті: що можна їсти при запаленні підшлункової залози

Наукові дослідження підтверджують, що яєчні жовтки мають протизапальні та антиоксидантні властивості – вони допомагають організму захищатися від дії вільних радикалів в організмі, сприятливо впливають на когнітивні функції. Також зазначається, що вживання яєць може позитивно впливати на м'язову масу.

Скільки жовтків можна вживати на тиждень

Завдяки великому вмісту холестерину – понад 200 мг в одному жовтку – виникли побоювання з приводу його вживання. Визначено, що норма споживання яєць:

для здорової людини – 7 штук на тиждень;

для людей з високим ризиком серцево-судинних захворювань – до 6 яєць на тиждень;

для осіб із цукровим діабетом, захворюваннями серця або підвищеним рівнем холестерину – до 4 на тиждень.

Потрібно відмовитися від жовтків, якщо у вас є індивідуальна непереносність – наприклад, розлад стільця при синдромі подразненого кишківника. В інших випадках суворої заборони та рекомендацій повністю виключити жовтки з раціону немає.

Жовтки та рівень холестерину

Холестерин не є ворогом для нашого організму. Він бере участь у синтезі гормонів, є структурною складовою клітинних мембран. Повна відмова від нього не тільки не корисна, а й може завдати значної шкоди організму.

Для підтримки здоров'я серцево-судинної системи є важливі рекомендації:

скоротити кількість насичених жирів та оброблених продуктів, наприклад, ковбас, у раціоні;

включити до раціону щодня п'ять порцій овочів та фруктів.

Жовтки є частиною здорового раціону. Більшість людей може їх їсти, не турбуючись за своє здоров'я. Вони мають високу поживну цінність, можуть допомогти забезпечити організм важливими елементами, необхідними для його повноцінної роботи. Попри високий вміст холестерину в жовтках, людям із серцево-судинними захворюваннями немає потреби повністю від них відмовлятися.