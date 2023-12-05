Почему возникает изжога
В здоровом желудке постоянный компонент желудочного сока – 0,3 – 0,5% соляной кислоты – создается кислая среда. В пищеводе кислотность близка к нейтральной.
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В норме обратном движении пищи препятствует круговая мышца – пищеводный сфинктер. При его ослаблении содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, возникает рефлюкс. Длительный контакт кислого желудочного сока со слизистой пищевода вызывает изжогу.
Изжога может возникать у любого человека. Зачастую нет очевидных причин ее возникновения. Появлению изжоги способствует:
- нарушение режима питания. Нерегулярный прием пищи, переедание приводят к ослаблению пищеводного сфинктера и провоцируют изжогу;
- несбалансированное питание. Жирные блюда, соусы, цитрусовые, кофе, шоколад – злоупотребление такой пищей может повлечь изжогу даже у здоровых людей;
- некоторые лекарства, например, нестероидные противовоспалительные препараты;
- вредные привычки. Курение и злоупотребление алкоголем;
- повышение внутрибрюшного давления;
- избыточный вес;
- внешние факторы – тесная одежда, поднятие веса.
Как предотвратить изжогу
Соблюдение диеты и коррекция образа жизни поможет остановить или уменьшить изжогу. Для этого следует избегать продуктов и напитков, способствующих изжоге – шоколаду, кофе, жирной или острой пищи, а также алкогольных напитков.
Бросить курить. Табак стимулирует выработку желудочной кислоты и расслабляет мышцы между пищеводом и желудком, провоцируя кислотный рефлюкс. Постараться похудеть, если есть лишний вес. Не есть за 2 – 3 часа до сна. Не носить одежду, которая сдавливает талию.
Для облегчения симптомов врачи советуют безрецептурные антациды. Лучше всего принимать их с едой или вскоре после еды.
Когда обращаться к врачу
Причиной постоянной изжоги часто бывает серьезное заболевание. При длительном воздействии кислоты на незащищенную слизистую пищевода развивается воспалительное заболевание – эзофагит. В некоторых случаях образуются эрозии и пептические язвы, которые могут вызвать кровотечение.
Частая причина изжоги – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. У ряда пациентов хроническое воспаление приводит к перерождению эпителия слизистой – синдрома Баррета и считается предраковым.
Признаки, что пора обратиться к врачу:
- Изжога длится в течение трех недель и более;
- Изменения в образе жизни и лекарства не помогают;
- Есть ощущение, что еда застревает в горле;
- потеря веса без причины;
- Сильная боль в груди, которая может имитировать сердечный приступ;
- Рвота кровью.
Врач исключит серьезные причины изжоги и предложит лечение.